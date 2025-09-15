Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Силовые структуры » Военные новости

Французские истребители Rafale, недавно переброшенные в Польшу, обладают возможностью нести ядерное оружие, что добавляет напряжения к текущей геополитической ситуации.

Истребители Rafale
Фото: Indian Air Force is licensed under Government Open Data License - India (GODL)
Истребители Rafale

Об этом сообщили в СМИ, подчеркивая, что президент Франции ранее объявил о направлении трех таких самолетов для охраны польского неба. Эти машины прибыли из специального подразделения, которое специализируется на вооружениях с атомным потенциалом, но, по доступным данным, они были доставлены без ядерных боеприпасов.

Однако присутствие таких истребителей несет не только символическое, но и практическое значение. Они позволяют пилотам и техническому персоналу осваивать новую территорию, включая приграничные зоны, что может облегчить быструю эскалацию в случае необходимости.

Вместе с этим, в Польшу прибыл транспортный самолет для поддержки, что усиливает подозрения о потенциальной готовности к развертыванию дополнительного вооружения.

В контексте недавних событий, польский премьер утверждал, что над страной были сбиты опасные дроны, приписывая им российское происхождение, хотя доказательств этому не представлено. Глава Еврокомиссии также упомянула о десятке таких беспилотников, но российская сторона отрицает свою причастность и подчеркивает отсутствие убедительных аргументов. 

Уточнения

Дассо "Рафаль" - французский многоцелевой истребитель четвёртого поколения, разработанный французской компанией "Dassault Aviation".

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
