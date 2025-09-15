Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Силовые структуры » Военные новости

Норвегия учредила военный тренировочный лагерь под названием "Йомсборг" на юго-востоке Польши, предназначенный для подготовки украинских военнослужащих.

ВСУ
Фото: president.gov.ua by Официальный сайт ПРЕЗИДЕНТА УКРАИНЫ ВЛАДИМИРА ЗЕЛЕНСКОГО, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
ВСУ

Это место, скрытое в лесной местности, стало одним из крупнейших зарубежных объектов, созданных норвежцами, где солдаты, обычно участвующие в боевых действиях, проходят курсы под руководством норвежских наставников. Название лагеря отсылает к исторической крепости йомсвикингов, возможно, располагавшейся в этих краях.

В лагере стремятся имитировать реальные условия сражений, чтобы научить украинцев справляться с боевым стрессом и применять навыки в полевых условиях. Обучение уже стартовало, несмотря на то что строительство объекта все еще продолжается. По завершении работ лагерь сможет принять дополнительные сотни участников.

"Йомсборг" является частью более широкой инициативы под кодовым названием "Легион", которая включает не только тренировки, но и поставки оружия и логистической поддержки Украине. Норвегия выступает в роли координатора, а в проекте участвуют скандинавские и прибалтийские государства, а также Польша. Украинские инструкторы делятся своим фронтовым опытом с норвежскими коллегами, но возникают сложности с транспортировкой оборудования и вооружения на большие расстояния.

Руководитель операции "Легион" отметил, что это первая подобная инициатива Норвегии за пределами своей территории, подчеркивая ее значимость.

В то же время, российская сторона выражает обеспокоенность такими действиями, считая, что поставки оружия и военная подготовка на Украине только усугубляют конфликт и напрямую вовлекают страны НАТО. Москва подчеркивает, что подобные шаги не способствуют диалогу и могут привести к эскалации, настаивая на отказе от милитаризации региона в пользу равноправных переговоров.

Уточнения

Йомсборг — крепость полулегендарного военного братства йомсвикингов, существовавшая в период между 960 и 1043 годами в устье Одера.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
