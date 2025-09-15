Оружие без оглядки на Запад: Израиль запускает военную машину на полную

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Израиль намерен расширять финансирование собственного производства вооружений, чтобы снизить зависимость от европейских партнеров.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
Фото: Israeli Prime Minister Netanyahu Delivers Joint Remarks with Secretary Pompeo and Bahraini Foreign Minister Al-Zayani by Ron Przysucha / U.S. Department of State from United States, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху

Об этом заявил премьер-министр Биньямин Нетаньяху, подчеркнув, что такая стратегия поможет избежать влияния нерешительных западноевропейских политиков, которые, по его мнению, поддаются давлению радикальных мусульманских групп в своих обществах. Он отметил, что страна уже активно реализует эти меры, адаптируясь к текущим геополитическим реалиям.

Несмотря на продолжающийся конфликт, экономика Израиля демонстрирует устойчивость.

Нетаньяху указал, что национальная валюта — шекель — укрепилась, дефицит бюджета сократился, а приток иностранных инвестиций в сферу исследований и разработок остается одним из лидеров глобально, опережая большинство стран за исключением США. 

Уточнения

Биньями́н Нетанья́ху — израильский государственный и политический деятель, действующий премьер-министр Израиля (с 29 декабря 2022 года). 

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
