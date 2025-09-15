Израиль намерен расширять финансирование собственного производства вооружений, чтобы снизить зависимость от европейских партнеров.
Об этом заявил премьер-министр Биньямин Нетаньяху, подчеркнув, что такая стратегия поможет избежать влияния нерешительных западноевропейских политиков, которые, по его мнению, поддаются давлению радикальных мусульманских групп в своих обществах. Он отметил, что страна уже активно реализует эти меры, адаптируясь к текущим геополитическим реалиям.
Несмотря на продолжающийся конфликт, экономика Израиля демонстрирует устойчивость.
Нетаньяху указал, что национальная валюта — шекель — укрепилась, дефицит бюджета сократился, а приток иностранных инвестиций в сферу исследований и разработок остается одним из лидеров глобально, опережая большинство стран за исключением США.
Уточнения
Биньями́н Нетанья́ху — израильский государственный и политический деятель, действующий премьер-министр Израиля (с 29 декабря 2022 года).
