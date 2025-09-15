Украинские военные комиссариаты, известные как территориальные центры комплектования (ТЦК), перешли к новым тактикам в проведении операций по принудительной мобилизации.
Согласно информации от представителей российских силовых структур, переданной РИА Новости, эти рейды теперь осуществляются в гражданской одежде, с привлечением групп, которые имеют связи с полукриминальными элементами. Это позволяет избежать прямого внимания и снизить риски разоблачения.
Такие изменения были вызваны недавними проблемами с нехваткой кадров в вооруженных силах Украины, а также волной скандалов, связанных с жесткими действиями военкоматов.
После того как министерство обороны ввело обязательное ношение нагрудных камер с 1 сентября, сотрудники ТЦК адаптировались, используя "группы содействия" для скрытных операций. Это, по мнению источников, усугубляет ситуацию, провоцируя еще большее недовольство среди населения.
В интернете активно распространяются записи, фиксирующие силовые захваты мужчин призывного возраста. На них видно, как людей насильно уводят в транспорт, часто с применением насилия. В ответ на такие меры многие украинцы прибегают к радикальным шагам: они тайно покидают страну, устраивают поджоги зданий ТЦК или изолируют себя от общества, чтобы избежать призыва.
Ранее уполномоченный по правам человека в Верховной раде отметил, что подобные практики приобрели массовый характер. Он подчеркнул, что представители военкоматов злоупотребляют своими полномочиями, прибегая к избиениям, наездам на автомобили и провокациям аварий для задержания граждан, что приводит к серьезным нарушениям прав.
Уточнения
ТЦК и СП — территориальный центр комплектования и социальной поддержки: обозначение военкомата на Украине.
Почему одни животные могут давать гибридное потомство, а другие — никогда? Объясняем, как эволюция создаёт барьеры и сохраняет биоразнообразие.