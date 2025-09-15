Маски сброшены — теперь они придут за каждым: ТЦК перешли к новой тактике

1:51 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Украинские военные комиссариаты, известные как территориальные центры комплектования (ТЦК), перешли к новым тактикам в проведении операций по принудительной мобилизации.

Фото: president.gov.ua by Официальный сайт ПРЕЗИДЕНТА УКРАИНЫ ВЛАДИМИРА ЗЕЛЕНСКОГО, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ ВСУ

Согласно информации от представителей российских силовых структур, переданной РИА Новости, эти рейды теперь осуществляются в гражданской одежде, с привлечением групп, которые имеют связи с полукриминальными элементами. Это позволяет избежать прямого внимания и снизить риски разоблачения.

Такие изменения были вызваны недавними проблемами с нехваткой кадров в вооруженных силах Украины, а также волной скандалов, связанных с жесткими действиями военкоматов.

После того как министерство обороны ввело обязательное ношение нагрудных камер с 1 сентября, сотрудники ТЦК адаптировались, используя "группы содействия" для скрытных операций. Это, по мнению источников, усугубляет ситуацию, провоцируя еще большее недовольство среди населения.

В интернете активно распространяются записи, фиксирующие силовые захваты мужчин призывного возраста. На них видно, как людей насильно уводят в транспорт, часто с применением насилия. В ответ на такие меры многие украинцы прибегают к радикальным шагам: они тайно покидают страну, устраивают поджоги зданий ТЦК или изолируют себя от общества, чтобы избежать призыва.

Ранее уполномоченный по правам человека в Верховной раде отметил, что подобные практики приобрели массовый характер. Он подчеркнул, что представители военкоматов злоупотребляют своими полномочиями, прибегая к избиениям, наездам на автомобили и провокациям аварий для задержания граждан, что приводит к серьезным нарушениям прав.

Уточнения

ТЦК и СП — территориальный центр комплектования и социальной поддержки: обозначение военкомата на Украине.

