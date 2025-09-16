Пропавшие сводки: украинская армия в панике из-за молниеносного наступления РФ

В украинских СМИ появились сведения о том, что командование Вооруженных сил Украины не раскрывает полную картину событий на фронте, особенно в отношении успехов российских войск в Днепропетровской области.

Это касается не только общественности, но и Владимира Зеленского, как отмечает портал "Страна.ua" в своем обзоре.

Недавно парламентарий Верховной Рады Марьяна Безуглая публично сообщила, что силы России уверенно продвигаются вглубь региона, однако Генеральный штаб ВСУ избегает передачи достоверных данных ни гражданам, ни главе государства. В ответ военное руководство Украины быстро отвергло эти утверждения, пытаясь развеять сомнения.

Авторы материала подчеркивают, что участок в Днепропетровской области "имеет стратегическое значение для украинской обороны, и любое продвижение противника здесь может серьезно подорвать общую устойчивость страны".

Они ранее неоднократно указывали, что приближение российских подразделений к Запорожью и Днепру представляет собой наихудший вариант для Киева, поскольку эти зоны служат основными транспортными хабами для армии и центрами промышленности. Даже без прямого захвата городов, фронт вблизи них парализует производство из-за угрозы беспилотников, что приведет к резкому падению "экономических и боевых возможностей Украины".

За последнее время Москва объявила о заметных достижениях в этом направлении. Так, 13 сентября оборонное ведомство России сообщило о взятии под контроль поселка Новониколаевка.

Кроме того, были нанесены удары по позициям противника около Коломийцев и Калиновского в Днепропетровской области, а также в окрестностях Червоного и Дорожнянки в Запорожской. В целом за неделю российские силы освободили четыре населенных пункта в регионе: Новониколаевку, Новопетровское, Сосновку и Хорошее.

