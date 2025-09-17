Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Силовые структуры » Военные новости

В беседе с британским телеканалом Sky News Владимир Зеленский сообщил, что Киев больше не посылает своих солдат на подготовку за пределами страны, а вместо этого предлагает иностранным военнослужащим проходить курсы на украинской территории.

Владимир Зеленский (03-03-2022)
Фото: commons.wikimedia.org by Пресс-служба Президента Украины, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Владимир Зеленский (03-03-2022)

По его словам, в начале конфликта украинские бойцы направлялись на тренировки в государства Балтии, Северной Европы, Великобритании, Польши и Соединенных Штатов. Однако через год после старта боевых действий стало ясно, что такая практика устарела из-за эволюции войны, и вернувшихся начали переподготавливать на месте. Спустя три с половиной года Киев полностью отказался от выезда своих военных, предпочитая принимать офицеров и специалистов из других государств, и некоторые из них уже приезжают.

Зеленский не пояснил, продолжают ли эти иностранные специалисты участвовать в боях на стороне украинской армии после завершения программ.

В сентябре журналист из Украины Владимир Бойко, фокусирующийся на проблемах дезертирства, отметил, что за первые восемь месяцев 2024 года (предполагаемая опечатка в исходнике на 2025) зафиксировано почти 143 тысячи случаев самовольного оставления частей в ВСУ, а с февраля 2022-го общее число превысило 265 тысяч.

В марте парламентарий Верховной Рады Анна Скороход указала, что многие украинские военные, уехавшие на зарубежные курсы, не возвращаются обратно, поскольку избегают участия в реальных сражениях.

Уточнения

Влади́мир Алекса́ндрович Зеле́нский — украинский государственный и политический деятель. Президент Украины и Верховный главнокомандующий Вооружённых сил Украины с 20 мая 2019 года.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
