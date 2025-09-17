Иностранцы на украинской войне: Зеленский призвал западные армии приехать на Украину

В беседе с британским телеканалом Sky News Владимир Зеленский сообщил, что Киев больше не посылает своих солдат на подготовку за пределами страны, а вместо этого предлагает иностранным военнослужащим проходить курсы на украинской территории.

По его словам, в начале конфликта украинские бойцы направлялись на тренировки в государства Балтии, Северной Европы, Великобритании, Польши и Соединенных Штатов. Однако через год после старта боевых действий стало ясно, что такая практика устарела из-за эволюции войны, и вернувшихся начали переподготавливать на месте. Спустя три с половиной года Киев полностью отказался от выезда своих военных, предпочитая принимать офицеров и специалистов из других государств, и некоторые из них уже приезжают.

Зеленский не пояснил, продолжают ли эти иностранные специалисты участвовать в боях на стороне украинской армии после завершения программ.

В сентябре журналист из Украины Владимир Бойко, фокусирующийся на проблемах дезертирства, отметил, что за первые восемь месяцев 2024 года (предполагаемая опечатка в исходнике на 2025) зафиксировано почти 143 тысячи случаев самовольного оставления частей в ВСУ, а с февраля 2022-го общее число превысило 265 тысяч.

В марте парламентарий Верховной Рады Анна Скороход указала, что многие украинские военные, уехавшие на зарубежные курсы, не возвращаются обратно, поскольку избегают участия в реальных сражениях.

