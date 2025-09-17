Запад подсматривает: Россия создала танковую сверхдержаву

В государственной корпорации "Ростех" поделились интересными наблюдениями о влиянии отечественной тяжелой техники на глобальные тенденции в военной отрасли.

Фото: commons.wikimedia.org by Vitaly Kuzmin, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ танк Т-73Б3

По их данным, российские боевые машины устанавливают стандарты для бронетранспортеров по всему миру, поскольку другие государства часто перенимают инновации, впервые внедренные в наших моделях.

Например, французские инженеры ввели механизм автоматической подачи снарядов и оптимизировали внутреннее пространство в своих "Леклерках". Американские военные добавили динамические щиты на "Абрамсы", несмотря на прежнюю критику подобных систем. Израильтяне, в свою очередь, заимствовали идеи для активных оборонительных комплексов. "Ростех" поделился этой информацией с РИА Новости.

Специалисты корпорации отметили, что сейчас в США разрабатывают похожие средства противодействия беспилотникам, которые уже прошли испытания на российской технике в условиях реальных операций.

Китайские разработчики тоже применяют аналогичные конструктивные подходы, легко узнаваемые визуально. Однако, как подчеркнули в "Ростехе", настоящая изюминка отечественных разработок скрыта глубже — это гармоничное сочетание технических параметров, передовых технологий производства, удобства в использовании, эргономики и способности адаптироваться к различным сценариям. Всё это опирается на богатое наследие российской инженерной школы, которое невозможно просто скопировать.

Кроме того, в компании указали на уникальность российских машин: они остаются единственными в своем роде с полноценным набором управляемых орудий, что обеспечивает превосходство в дальности прямого огня по противнику.

Еще одним преимуществом стало оттачивание тактики ведения боя с укрытий благодаря координации с дронами-операторами. Зачастую для корректировки требуется всего пара выстрелов, что значительно повышает эффективность в полевых условиях.

Уточнения

Госуда́рственная корпора́ция "Росте́х" - российская государственная корпорация, созданная в конце 2007 года для содействия в разработке, производстве и экспорте высокотехнологичной промышленной продукции гражданского и военного назначения.

