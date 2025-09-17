ПВО России на страже: 357 БПЛА уничтожены за 24 часа

В оборонном ведомстве России поделились свежими данными о ходе специальной военной операции.
Как отметили представители министерства, за последние 24 часа зенитные комплексы успешно отразили атаки, уничтожив 357 беспилотных аппаратов самолетного типа, принадлежащих украинской стороне.
Кроме того, в акватории Черного моря, в его северо-западной части, был нейтрализован безлюдный катер противника. Такие действия, по оценке военных, способствуют укреплению позиций и предотвращению угроз с воздуха и моря.
Уточнения
Беспилотное воздушное судно — летательный аппарат без экипажа на его борту, который предназначен для управляемых или неуправляемых полетов.
