Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Госдума готовит изменения в армии — прощай весенний и осенний призыв!
Франция в огне: 800 000 человек выходят на улицы — хаос неизбежен
Будущее роботов уже здесь — и оно шевелит усиками: жук-киборг проникает туда, где техника сдаётся
Запад подсматривает: Россия создала танковую сверхдержаву
Украина на грани предательства: Лавров назвал истинного врага мира
Граница-ловушка: Эстония репрессирует автомобили своих же граждан
Турция бьёт тревогу: Израиль угрожает миру войной на уничтожение
Падение Киркорова на Новой волне: что заставило его вспомнить Гурченко
ВСУ в отеле у российского вице-губернатора: ответ Чемезовой

ПВО России на страже: 357 БПЛА уничтожены за 24 часа

Силовые структуры » Военные новости

В оборонном ведомстве России поделились свежими данными о ходе специальной военной операции.

ЗРК С-300
Фото: function.mil.ru by Ministry of Defence of the Russian Federation, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
ЗРК С-300

Как отметили представители министерства, за последние 24 часа зенитные комплексы успешно отразили атаки, уничтожив 357 беспилотных аппаратов самолетного типа, принадлежащих украинской стороне.

Кроме того, в акватории Черного моря, в его северо-западной части, был нейтрализован безлюдный катер противника. Такие действия, по оценке военных, способствуют укреплению позиций и предотвращению угроз с воздуха и моря.

Уточнения

Беспилотное воздушное судно — летательный аппарат без экипажа на его борту, который предназначен для управляемых или неуправляемых полетов.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Вулкан плюнул в небо, Землю затопило и высушило одновременно: климат сломался с треском
Наука и техника
Вулкан плюнул в небо, Землю затопило и высушило одновременно: климат сломался с треском
Ночная овсянка: всего 5 минут вечером — и утро начнется с энергии и стройности
Еда и рецепты
Ночная овсянка: всего 5 минут вечером — и утро начнется с энергии и стройности
Волк и лиса стали героями мифов: реальность оказалась жёстче любых древних легенд
Домашние животные
Волк и лиса стали героями мифов: реальность оказалась жёстче любых древних легенд
Популярное
Белая пустыня и бирюзовые озёра: рыба оживает там, где казалось, что жизнь невозможна

Белые дюны и бирюзовые лагуны в Бразилии создают пустыню-парадокс: здесь среди песков рождаются озёра, полные рыбы.

Белая пустыня и бирюзовые озёра: рыба оживает там, где казалось, что жизнь невозможна
Тайные кладки во дворе: как распознать змеиные яйца и не навлечь беду
Тайные кладки во дворе: как распознать змеиные яйца и не навлечь беду
Белая акула отдыхает: масляная рыба бьёт куда коварнее и незаметнее
Джинсы и пуховики могут подождать: самая простая вещь сезона оказалась главным трендом осени
Герои печальной статистики: как рок-звёзды пагубно влияют на молодёжь Сергей Лебедев Шестиколёсный ГАЗ-25 на аукционе: цена в 307 млн рублей шокировала автолюбителей Сергей Милешкин Дроны-контрабандисты Гербера используются Украиной давно и собраны для провокации в Польше Любовь Степушова
Каждый срез — минус десятилетие: длина волос, которую называли детской, стала выбором звёзд
Ночная овсянка: всего 5 минут вечером — и утро начнется с энергии и стройности
Монстры океана рядом с нами: что известно о рекордных спрутах весом под 200 кг
Монстры океана рядом с нами: что известно о рекордных спрутах весом под 200 кг
Последние материалы
Будущее роботов уже здесь — и оно шевелит усиками: жук-киборг проникает туда, где техника сдаётся
Запад подсматривает: Россия создала танковую сверхдержаву
Украина на грани предательства: Лавров назвал истинного врага мира
Граница-ловушка: Эстония репрессирует автомобили своих же граждан
Турция бьёт тревогу: Израиль угрожает миру войной на уничтожение
Падение Киркорова на Новой волне: что заставило его вспомнить Гурченко
ВСУ в отеле у российского вице-губернатора: ответ Чемезовой
Гвозди, ржавые цепи и сломанные горки: как обычный двор может стать зоной риска
Киев под защитой: ООН обвинили в покрытии военных преступлений
Танцы с тряпкой: блеск ламината без химии и затрат — рецепт на каждой кухне
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.