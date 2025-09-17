ПВО России на страже: 357 БПЛА уничтожены за 24 часа

В оборонном ведомстве России поделились свежими данными о ходе специальной военной операции.

Фото: function.mil.ru by Ministry of Defence of the Russian Federation, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ ЗРК С-300

Как отметили представители министерства, за последние 24 часа зенитные комплексы успешно отразили атаки, уничтожив 357 беспилотных аппаратов самолетного типа, принадлежащих украинской стороне.

Кроме того, в акватории Черного моря, в его северо-западной части, был нейтрализован безлюдный катер противника. Такие действия, по оценке военных, способствуют укреплению позиций и предотвращению угроз с воздуха и моря.

Уточнения

Беспилотное воздушное судно — летательный аппарат без экипажа на его борту, который предназначен для управляемых или неуправляемых полетов.

