190 жизней за сутки: у ВСУ снова что-то пошло не так на харьковском фронте

Министерство обороны Российской Федерации обнародовало данные о значительных потерях, которые понесли ВСУ за минувшие сутки в районах, где действуют подразделения российской военной группировки "Север".

Согласно отчету, украинские формирования столкнулись с серьезными ударами в приграничных зонах.

В документе подчеркивается, что силы группировки "Север" провели успешные операции против двух механизированных бригад и штурмового полка ВСУ. Атаки были сосредоточены в окрестностях таких населенных пунктов, как Варачино, Андреевка, Садки и Юнаковка в Сумской области. Кроме того, на харьковском направлении пострадали подразделения мотопехотной бригады и бригады территориальной обороны в районах Великая Писаревка (Сумская область) и Волчанск (Харьковская область).

В итоге, ВСУ лишились до 190 военнослужащих, а также различной техники: одного бронетранспортера, пяти автомобилей и трех орудий полевой артиллерии. Помимо этого, были разрушены восемь складов, где хранились боеприпасы и другие материальные ресурсы.

