Железные дороги Украины превращаются в руины: Россия нанесла удар по логистике ВСУ

Министерство обороны Российской Федерации обнародовало сведения о недавних военных операциях, в ходе которых российские силы провели точные удары по ключевым объектам.

Фото: defenseimagery.mil by Джошуа Леонард, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ ВСУ

В частности, были атакованы элементы железнодорожной инфраструктуры, которые использовались для поддержки Вооруженных сил Украины, а также места, где хранились и запускались беспилотные аппараты.

Согласно отчету, атаки осуществлялись с применением оперативно-тактической авиации, ударных беспилотных устройств, ракетных войск и артиллерии. Это позволило нанести урон не только инфраструктуре, связанной с украинскими войсками, но и зонам хранения беспилотников большой дальности, а также временным базам, где размещались украинские формирования и наемники из других стран. Всего операции затронули 149 районов.