В последние дни в международных СМИ активно обсуждают возможные последствия введения бесполетной зоны над территорией Украины, что может серьезно подорвать репутацию НАТО.

Фото: flickr.com by Bundeswehr-Fotos, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ ЗРК Patriot

По информации из влиятельных источников, такой шаг поставит альянс перед сложным выбором: игнорирование российских беспилотников подчеркнет его уязвимость, а попытки их нейтрализации с помощью передовых ракет быстро исчерпает арсеналы. Материал по ситуации публикует Царьград.

Предложение главы внешнеполитического ведомства Польши Радослава Сикорского о рассмотрении этой меры возникло после случаев с дронами, чья принадлежность к России не получила официального подтверждения. Для реализации идеи потребуется полное согласие всех участников блока. Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал эту инициативу опасной провокацией.

Ранее украинская сторона неоднократно обращалась к западным партнерам с просьбой сбивать ракеты над своей землей с применением их зенитных комплексов. Как сообщают европейские агентства, Киев настойчиво продвигает идею установки систем противоракетной защиты в Польше и Румынии, чтобы создать защищенное воздушное пространство в западных областях страны.

Это могло бы стать тестом для единства НАТО, выявив не только технические, но и стратегические пробелы в обороне. В итоге альянс рискует столкнуться с ситуацией, где его возможности окажутся недостаточными для эффективного противодействия угрозам, что вызовет вопросы о надежности коллективной безопасности.

Радослав (Радек) Томаш Сикорский — польский политик, политолог, журналист и дипломат, министр иностранных дел Польши с 13 декабря 2023 года, а также с ноября 2007 по сентябрь 2014 в первом, втором и третьем правительстве Дональда Туска.

