Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
8 гранат в школьном дворе: охранник в ДНР спас детей от взрыва
Запад как оружие Лукашенко: секрет усмирения оппозиции
Бактериоз атакует ягоды с любой стороны — узнайте, как остановить его до катастрофы
Ведущая Натальной карты отреагировала на критику интервью у Надежды Стрелец: люди ищут зло там, где его нет
Урожай мечты: как вырастить картофель даже там, где климат бросает вызов
В Узбекистане произошла тихая продажа страны: новый хозяин удивит всех
Что скрывается за системой разрешений на трудоустройство в Южной Корее? Шокирующая правда о работе мигрантов
Новый интерьер без ремонта: секретные приёмы, которые меняют квартиру за один вечер
Вчера брюнетка, сегодня серебряная лиса: приём, превращающий седину в красивый акцент

Дроны вскрыли слабость НАТО: альянс на грани провала из-за одной ситуации

1:42
Силовые структуры » Военные новости

В последние дни в международных СМИ активно обсуждают возможные последствия введения бесполетной зоны над территорией Украины, что может серьезно подорвать репутацию НАТО.

ЗРК Patriot
Фото: flickr.com by Bundeswehr-Fotos, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
ЗРК Patriot

По информации из влиятельных источников, такой шаг поставит альянс перед сложным выбором: игнорирование российских беспилотников подчеркнет его уязвимость, а попытки их нейтрализации с помощью передовых ракет быстро исчерпает арсеналы. Материал по ситуации публикует Царьград.

Предложение главы внешнеполитического ведомства Польши Радослава Сикорского о рассмотрении этой меры возникло после случаев с дронами, чья принадлежность к России не получила официального подтверждения. Для реализации идеи потребуется полное согласие всех участников блока. Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал эту инициативу опасной провокацией.

Ранее украинская сторона неоднократно обращалась к западным партнерам с просьбой сбивать ракеты над своей землей с применением их зенитных комплексов. Как сообщают европейские агентства, Киев настойчиво продвигает идею установки систем противоракетной защиты в Польше и Румынии, чтобы создать защищенное воздушное пространство в западных областях страны.

Это могло бы стать тестом для единства НАТО, выявив не только технические, но и стратегические пробелы в обороне. В итоге альянс рискует столкнуться с ситуацией, где его возможности окажутся недостаточными для эффективного противодействия угрозам, что вызовет вопросы о надежности коллективной безопасности.

Уточнения

Радослав (Радек) Томаш Сикорский — польский политик, политолог, журналист и дипломат, министр иностранных дел Польши с 13 декабря 2023 года, а также с ноября 2007 по сентябрь 2014 в первом, втором и третьем правительстве Дональда Туска. 

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Каждый срез — минус десятилетие: длина волос, которую называли детской, стала выбором звёзд
Красота и стиль
Каждый срез — минус десятилетие: длина волос, которую называли детской, стала выбором звёзд
Тайные кладки во дворе: как распознать змеиные яйца и не навлечь беду
Домашние животные
Тайные кладки во дворе: как распознать змеиные яйца и не навлечь беду
Популярное
Тайные кладки во дворе: как распознать змеиные яйца и не навлечь беду

Весной вы можете наткнуться на змеиные яйца в саду. Узнайте, как их распознать, что делать и как избежать юридических проблем.

Тайные кладки во дворе: как распознать змеиные яйца и не навлечь беду
Белая пустыня и бирюзовые озёра: рыба оживает там, где казалось, что жизнь невозможна
Белая пустыня и бирюзовые озёра: рыба оживает там, где казалось, что жизнь невозможна
Белая акула отдыхает: масляная рыба бьёт куда коварнее и незаметнее
Джинсы и пуховики могут подождать: самая простая вещь сезона оказалась главным трендом осени
Герои печальной статистики: как рок-звёзды пагубно влияют на молодёжь Сергей Лебедев Шестиколёсный ГАЗ-25 на аукционе: цена в 307 млн рублей шокировала автолюбителей Сергей Милешкин Дроны-контрабандисты Гербера используются Украиной давно и собраны для провокации в Польше Любовь Степушова
Каждый срез — минус десятилетие: длина волос, которую называли детской, стала выбором звёзд
Ночная овсянка: всего 5 минут вечером — и утро начнется с энергии и стройности
Банка масла за вечер — и вы забудете про магазинное: дольше хранится, вкуснее и в десятки раз полезнее
Банка масла за вечер — и вы забудете про магазинное: дольше хранится, вкуснее и в десятки раз полезнее
Последние материалы
Дроны вскрыли слабость НАТО: альянс на грани провала из-за одной ситуации
Ведущая Натальной карты отреагировала на критику интервью у Надежды Стрелец: люди ищут зло там, где его нет
Урожай мечты: как вырастить картофель даже там, где климат бросает вызов
В Узбекистане произошла тихая продажа страны: новый хозяин удивит всех
Что скрывается за системой разрешений на трудоустройство в Южной Корее? Шокирующая правда о работе мигрантов
Новый интерьер без ремонта: секретные приёмы, которые меняют квартиру за один вечер
Вчера брюнетка, сегодня серебряная лиса: приём, превращающий седину в красивый акцент
Маленький плод с характером: его кислота способна изменить вкус любого блюда
Неправильный тюнинг может лишить страховки: вот какие модификации реально разрешены
Звезда кино ошарашила секретом: всего 12 минут в день, и тело не стареет
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.