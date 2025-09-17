Герасимов на фронте: Герасимов меняет карту боевых действий

Начальник Генерального штаба Валерий Герасимов лично оценил прогресс в выполнении заданий подразделениями группировки "Центр", которые действуют на красноармейском участке, как сообщили в оборонном ведомстве.

Фото: мультимедиа.минобороны.рф by Евгений Половодов (Yevgeny Polovodov), https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Солдат

Он, будучи также командующим объединенными силами в зоне специальной операции, проверил, насколько эффективно соединения и части справляются с поставленными целями.

Герасимов проанализировал текущее положение дел, выслушал отчеты от руководителей объединений, командиров формирований и других ответственных лиц о ситуации в подконтрольных зонах. В конце визита он обобщил предварительные результаты с командованием группировки и обозначил приоритеты для предстоящих шагов.

Кроме того, глава Генштаба наградил государственными отличиями солдат, проявивших выдающиеся качества при освобождении территорий Донецкой Народной Республики. Он выразил признательность за их отвагу и стойкость в бою.

Вале́рий Васи́льевич Гера́симов — советский и российский военачальник. Начальник Генерального штаба Вооружённых сил Российской Федерации — первый заместитель министра обороны Российской Федерации с 9 ноября 2012 года, член Совета Безопасности Российской Федерации. Генерал армии (2013), Герой Российской Федерации (2016).

