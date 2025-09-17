Россия берёт штурмом Кировск: Герасимов раскрыл детали наступления

В зоне специальной военной операции наблюдается заметный прогресс российских сил на одном из ключевых участков. Начальник Генерального штаба Валерий Герасимов отметил, что войска успешно продвигаются на Краснолиманском направлении.
Он подчеркнул, что освобождение города Кировска приближается к финальной стадии.
Герасимов добавил, что накануне подразделения вошли в поселок Ямполь и сейчас проводят там боевые операции. Кроме того, противник полностью вытеснен из Серебрянского лесничества.
