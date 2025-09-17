Россия берёт штурмом Кировск: Герасимов раскрыл детали наступления

В зоне специальной военной операции наблюдается заметный прогресс российских сил на одном из ключевых участков. Начальник Генерального штаба Валерий Герасимов отметил, что войска успешно продвигаются на Краснолиманском направлении.

Фото: мультимедиа.минобороны.рф by Евгений Половодов, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Военные ВС РФ

Он подчеркнул, что освобождение города Кировска приближается к финальной стадии.

Герасимов добавил, что накануне подразделения вошли в поселок Ямполь и сейчас проводят там боевые операции. Кроме того, противник полностью вытеснен из Серебрянского лесничества.