Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Информационный железный занавес: Зеленский закрыл всю правду об оборонке
Круглосуточный бой с Россией: Литва стала полигоном для НАТО
Трамп загнал Европу в тупик: невыполнимые условия ради дружбы с Путиным
Мясные штурмы и исчезновения: украинский полк мистически исчез на Сумщине
Секрет идеальной кожи раскрыт: умные патчи — ваш персональный дерматолог в кармане
Звезда шоу на фронте: Зеленский назначил нового командира бригады — и это катастрофа ВСУ
Каждый второй автомобиль в России скрывает следы ремонта: вот как не попасться на уловку
Грин-карта станет платной? Вот сколько нужно будет платить за лотерею
Сон в красном: как одна ночь бессонницы старит ваш организм на годы

Россия берёт штурмом Кировск: Герасимов раскрыл детали наступления

0:35
Силовые структуры » Военные новости

В зоне специальной военной операции наблюдается заметный прогресс российских сил на одном из ключевых участков. Начальник Генерального штаба Валерий Герасимов отметил, что войска успешно продвигаются на Краснолиманском направлении.

Военные ВС РФ
Фото: мультимедиа.минобороны.рф by Евгений Половодов, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Военные ВС РФ

Он подчеркнул, что освобождение города Кировска приближается к финальной стадии.

Герасимов добавил, что накануне подразделения вошли в поселок Ямполь и сейчас проводят там боевые операции. Кроме того, противник полностью вытеснен из Серебрянского лесничества.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Космос готовит сюрприз: редчайшее явление изменит небесный пейзаж — на небе вспыхнет новая звезда
Наука и техника
Космос готовит сюрприз: редчайшее явление изменит небесный пейзаж — на небе вспыхнет новая звезда
Сила и масса не решают: почему самый мощный волкодав не выдерживает бой против матерого волка
Домашние животные
Сила и масса не решают: почему самый мощный волкодав не выдерживает бой против матерого волка
Монстры океана рядом с нами: что известно о рекордных спрутах весом под 200 кг
Домашние животные
Монстры океана рядом с нами: что известно о рекордных спрутах весом под 200 кг
Популярное
Тайные кладки во дворе: как распознать змеиные яйца и не навлечь беду

Весной вы можете наткнуться на змеиные яйца в саду. Узнайте, как их распознать, что делать и как избежать юридических проблем.

Тайные кладки во дворе: как распознать змеиные яйца и не навлечь беду
Белая пустыня и бирюзовые озёра: рыба оживает там, где казалось, что жизнь невозможна
Белая пустыня и бирюзовые озёра: рыба оживает там, где казалось, что жизнь невозможна
Белая акула отдыхает: масляная рыба бьёт куда коварнее и незаметнее
Джинсы и пуховики могут подождать: самая простая вещь сезона оказалась главным трендом осени
Герои печальной статистики: как рок-звёзды пагубно влияют на молодёжь Сергей Лебедев Шестиколёсный ГАЗ-25 на аукционе: цена в 307 млн рублей шокировала автолюбителей Сергей Милешкин Дроны-контрабандисты Гербера используются Украиной давно и собраны для провокации в Польше Любовь Степушова
Каждый срез — минус десятилетие: длина волос, которую называли детской, стала выбором звёзд
Ночная овсянка: всего 5 минут вечером — и утро начнется с энергии и стройности
Банка масла за вечер — и вы забудете про магазинное: дольше хранится, вкуснее и в десятки раз полезнее
Банка масла за вечер — и вы забудете про магазинное: дольше хранится, вкуснее и в десятки раз полезнее
Последние материалы
Информационный железный занавес: Зеленский закрыл всю правду об оборонке
Круглосуточный бой с Россией: Литва стала полигоном для НАТО
Трамп загнал Европу в тупик: невыполнимые условия ради дружбы с Путиным
Мясные штурмы и исчезновения: украинский полк мистически исчез на Сумщине
Секрет идеальной кожи раскрыт: умные патчи — ваш персональный дерматолог в кармане
Звезда шоу на фронте: Зеленский назначил нового командира бригады — и это катастрофа ВСУ
Каждый второй автомобиль в России скрывает следы ремонта: вот как не попасться на уловку
Грин-карта станет платной? Вот сколько нужно будет платить за лотерею
Сон в красном: как одна ночь бессонницы старит ваш организм на годы
290-метровый гигант: Землю ждет одно из главных космических событий года
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.