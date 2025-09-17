Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Силовые структуры » Военные новости

В зоне специальной военной операции российские силы демонстрируют заметные успехи на нескольких фронтах.

Рабочая поездка Президента Украины в Харьковскую область
Фото: commons.wikimedia.org by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Рабочая поездка Президента Украины в Харьковскую область

Начальник Генерального штаба Валерий Герасимов лично оценил прогресс подразделений группировки "Центр" на красноармейском участке, где он проверил, насколько эффективно выполняются поставленные цели.

Герасимов отметил, что группировка "Запад" активно расширяет наступательные действия в городе Купянск, как сообщили в министерстве обороны. Кроме того, он подчеркнул положительную динамику на краснолиманском направлении, где завершается процесс освобождения Кировска.

По словам главы Генштаба, накануне войска заняли позиции в поселке Ямполь и сейчас ведут там операции. Противник полностью изгнан из Серебрянского лесного массива.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
