Начальник Генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов недавно посетил район боевых действий, где оценил, насколько успешно выполняются поставленные цели подразделениями группировки "Центр".
Эти формирования действуют в районе, известном как красноармейское направление, и их усилия направлены на укрепление позиций.
По словам Герасимова, которые передало Министерство обороны, отряды для штурма из состава Южной группировки успешно перемещаются вперед в районе населенного пункта Северск.
На другом участке, именуемом александро-калиновским, столкновения происходят совсем рядом с Константиновкой, а российские силы уже заняли позиции внутри Плещеевки. Кроме того, продолжается операция по ликвидации вражеских групп, которые оказались в окружении к югу от водохранилища Клебан-Бык.
