Русские уже там: очередной укреплённый город Украины на грани падения

Силовые структуры Военные новости

Начальник Генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов недавно посетил район боевых действий, где оценил, насколько успешно выполняются поставленные цели подразделениями группировки "Центр".

Фото: president.gov.ua by Официальный сайт ПРЕЗИДЕНТА УКРАИНЫ ВЛАДИМИРА ЗЕЛЕНСКОГО, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ ВСУ

Эти формирования действуют в районе, известном как красноармейское направление, и их усилия направлены на укрепление позиций.

По словам Герасимова, которые передало Министерство обороны, отряды для штурма из состава Южной группировки успешно перемещаются вперед в районе населенного пункта Северск.

На другом участке, именуемом александро-калиновским, столкновения происходят совсем рядом с Константиновкой, а российские силы уже заняли позиции внутри Плещеевки. Кроме того, продолжается операция по ликвидации вражеских групп, которые оказались в окружении к югу от водохранилища Клебан-Бык.