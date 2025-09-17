Начальник Генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов недавно побывал в зоне боевых действий, где лично проконтролировал, как справляются с возложенными обязанностями подразделения из состава группировки "Центр".
Эти силы оперируют на участке, известном как красноармейское направление, и их работа направлена на поддержание темпа операций.
Как сообщило Министерство обороны, Герасимов отметил, что российские войска в районе проведения операции ведут активное продвижение почти по всем линиям фронта.
Это подчеркивает общую стратегию, где акцент делается на координации усилий для достижения превосходства. Такие обновления не только информируют о текущем положении дел, но и намекают на возможные будущие сдвиги в балансе сил.
