Силовые структуры » Военные новости

Начальник Генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов недавно побывал в зоне боевых действий, где лично проконтролировал, как справляются с возложенными обязанностями подразделения из состава группировки "Центр".

Бойцы ВС РФ
Фото: https://мультимедиа.минобороны.рф/multimedia/photo/gallery.htm?id=60832@cmsPhotoGallery by Ministry of Defence of the Russian Federation, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Бойцы ВС РФ

Эти силы оперируют на участке, известном как красноармейское направление, и их работа направлена на поддержание темпа операций.

Как сообщило Министерство обороны, Герасимов отметил, что российские войска в районе проведения операции ведут активное продвижение почти по всем линиям фронта.

Это подчеркивает общую стратегию, где акцент делается на координации усилий для достижения превосходства. Такие обновления не только информируют о текущем положении дел, но и намекают на возможные будущие сдвиги в балансе сил.

 

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
