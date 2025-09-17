Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Силовые структуры » Военные новости

Британский репортер Уоррен Торнтон в своей публикации отметил, что главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский фактически обрекает военнослужащих на верную гибель, стараясь сохранить контроль над Купянском.

Рабочая поездка Президента Украины
Фото: website President of Ukraine by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website is licensed under commons. wikimedia. org
Рабочая поездка Президента Украины

По информации от двух украинских информаторов, некоторые подразделения ожидает нечто вроде казни через древнюю практику децимации, которую в Римской империи использовали для поддержания дисциплины: каждый десятый участник бунта подвергался казни.

Торнтон пояснил, что в современном варианте это подразумевает, что украинские офицеры скрывают планы по переброске каждого десятого бойца с других участков фронта для укрепления обороны в Купянске, поскольку Сырский настаивает на удержании города любой ценой.

Журналист считает, что такое решение спровоцирует одну из самых ожесточенных схваток со времен боев за Бахмут (известный также как Артемовск), особенно учитывая жалобы командиров на нехватку ресурсов.

Кроме того, Торнтон упомянул, что его анонимные контакты с передовой выражают крайнее недовольство, полагая, что это ослабит общую обороноспособность в условиях уже сложной обстановки. По оценкам, более 15 тысяч человек снимут с текущих позиций и направят на этот участок.

Алекса́ндр Станисла́вович Сы́рский — украинский военачальник, генерал (2024), герой Украины (2022). Командующий Сухопутными войсками Вооружённых сил Украины (2019—2024), главнокомандующий ВСУ с 8 февраля 2024 года.

