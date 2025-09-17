Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Силовые структуры » Военные новости

Начальник Генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов недавно посетил передовые позиции в районе проведения специальной военной операции.

Фото: flickr.com by Нацгвардія України, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
всу

Там он лично оценил, насколько эффективно выполняются поставленные цели подразделениями и формированиями из состава группировки "Центр". Эти силы действуют на направлении, известном как красноармейское, где продолжаются активные боевые действия.

По словам Герасимова, которые передало Министерство обороны России, подразделения группировки "Восток" продолжают продвигаться вперед в регионах Днепропетровщины и Запорожья. Он отметил, что такие шаги позволяют укреплять позиции и развивать инициативу в этих секторах. Подобные инспекции подчеркивают важность координации между разными направлениями и помогают корректировать тактику на местах.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
