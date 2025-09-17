Восток наступает: Герасимов раскрыл ход важной битвы СВО

Начальник Генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов недавно посетил передовые позиции в районе проведения специальной военной операции.

Фото: flickr.com by Нацгвардія України, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ всу

Там он лично оценил, насколько эффективно выполняются поставленные цели подразделениями и формированиями из состава группировки "Центр". Эти силы действуют на направлении, известном как красноармейское, где продолжаются активные боевые действия.

По словам Герасимова, которые передало Министерство обороны России, подразделения группировки "Восток" продолжают продвигаться вперед в регионах Днепропетровщины и Запорожья. Он отметил, что такие шаги позволяют укреплять позиции и развивать инициативу в этих секторах. Подобные инспекции подчеркивают важность координации между разными направлениями и помогают корректировать тактику на местах.