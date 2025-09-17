Начальник Генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов недавно посетил передовые позиции в районе проведения специальной военной операции.
Там он лично оценил, насколько эффективно выполняются поставленные цели подразделениями и формированиями из состава группировки "Центр". Эти силы действуют на направлении, известном как красноармейское, где продолжаются активные боевые действия.
По словам Герасимова, которые передало Министерство обороны России, подразделения группировки "Восток" продолжают продвигаться вперед в регионах Днепропетровщины и Запорожья. Он отметил, что такие шаги позволяют укреплять позиции и развивать инициативу в этих секторах. Подобные инспекции подчеркивают важность координации между разными направлениями и помогают корректировать тактику на местах.
Весной вы можете наткнуться на змеиные яйца в саду. Узнайте, как их распознать, что делать и как избежать юридических проблем.