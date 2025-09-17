Ловушка захлопнулась: российская армия зачищает оплот ВСУ на юге

Начальник Генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов недавно провел осмотр в районе ведения специальной военной операции.

Фото: flickr.com by Ministry of Defense of Ukraine, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Украинские морпехи

Он оценил, как справляются с возложенными обязанностями подразделения и части из состава группировки "Центр". Эти формирования ведут действия на направлении, именуемом красноармейским, где ситуация остается напряженной.

Как отметило Министерство обороны России со ссылкой на Герасимова, силы продолжают ликвидацию вражеских элементов, оказавшихся в изоляции к югу от водохранилища Клебан-Бык.

По его оценке, такие операции позволяют эффективно ослаблять позиции оппонента и поддерживать контроль над территорией. Подобные проверки помогают корректировать подходы и обеспечивать последовательность в достижении целей.

Уточнения

Клебан-Бык — региональный ландшафтный парк в устье реки Клебан-Бык, на берегах Клебан-Быкского водохранилища в Константиновском районе Донецкой области.

