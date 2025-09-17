Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Военные новости

Начальник Генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов поделился оценкой оперативной обстановки.

Артиллерия Вооруженных сил Украины
Фото: flickr.com by Ministry of Defense of Ukraine, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Артиллерия Вооруженных сил Украины

По его словам, которые распространило Министерство обороны, российские подразделения ведут активное продвижение почти по всем секторам в районе специальной военной операции. Особое внимание он уделил тому, что самые ожесточенные стычки происходят на направлении, известном как красноармейское.

Там, как отметил Герасимов, вражеские силы прибегают к различным методам, игнорируя собственные потери, но все их попытки сдержать российское наступление и вернуть контроль над инициативой остаются безрезультатными. 

Вале́рий Васи́льевич Гера́симов — советский и российский военачальник. Начальник Генерального штаба Вооружённых сил Российской Федерации — первый заместитель министра обороны Российской Федерации с 9 ноября 2012 года, член Совета Безопасности Российской Федерации. 

