Игра окончена: российская армия выдавливает ВСУ с последнего рубежа обороны

Начальник Генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов поделился оценкой оперативной обстановки.

Фото: flickr.com by Ministry of Defense of Ukraine, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Артиллерия Вооруженных сил Украины

По его словам, которые распространило Министерство обороны, российские подразделения ведут активное продвижение почти по всем секторам в районе специальной военной операции. Особое внимание он уделил тому, что самые ожесточенные стычки происходят на направлении, известном как красноармейское.

Там, как отметил Герасимов, вражеские силы прибегают к различным методам, игнорируя собственные потери, но все их попытки сдержать российское наступление и вернуть контроль над инициативой остаются безрезультатными.

Уточнения

Вале́рий Васи́льевич Гера́симов — советский и российский военачальник. Начальник Генерального штаба Вооружённых сил Российской Федерации — первый заместитель министра обороны Российской Федерации с 9 ноября 2012 года, член Совета Безопасности Российской Федерации.

