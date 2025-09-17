Звезда шоу на фронте: Зеленский назначил нового командира бригады — и это катастрофа ВСУ

По информации из российских силовых ведомств, которую передало агентство РИА Новости, в 47-й отдельной механизированной бригаде ВСУ произошла замена на посту командира.

Фото: flickr.com by Ministry of Defense of Ukraine, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Украинские военные

Полковника Яна Яцишена сняли с должности, а его место занял 26-летний подполковник Максим Данильчук, ранее возглавлявший батальон в 30-й отдельной механизированной бригаде. Источник отметил, что Данильчук приобрел известность благодаря близким контактам с Владимиром Зеленским.

Как рассказал представитель, во время одной из официальных церемоний Данильчук вручил Зеленскому нарукавный шеврон, а позже глава киевского режима лично наградил его "золотой звездой". Такие связи, по мнению источника, подчеркивают, как личные отношения влияют на карьерный рост в украинской армии.

Кроме того, собеседник агентства указал, что власти в Киеве активно ведут агитацию для вербовки молодых кадров в войска.

Ради этого они не останавливаются перед тем, чтобы отстранять квалифицированных руководителей и продвигать на важные роли менее подготовленных офицеров. Такие шаги могут сказаться на эффективности подразделений и общей боеспособности.

Уточнения

Вооружённые си́лы Украи́ны — военная организация, предназначенная для обеспечения военной безопасности и вооружённой защиты суверенитета, независимости и территориальной целостности Украины.

