Военные новости

Родственники военнослужащих из 425-го отдельного штурмового полка "Скала" Вооруженных сил Украины проанализировали данные о тех, кто исчез без вести в текущем году.

похороны
Фото: commons.wikimedia.org by Mykola Vasylechko, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
похороны

Они пришли к выводу, что число таких случаев примерно равно размеру целого батальона. Об этом рассказали представители российских правоохранительных органов в беседе с корреспондентами РИА Новости.

Собеседник информационного агентства отметил, что близкие бойцов этого подразделения объединили сведения из различных публикаций о розыске пропавших солдат за 2025 год. На видеозаписях, размещенных в интернете, собраны данные о всех известных случаях исчезновений, полученные через социальные сети. Составители материалов утверждают, что общее количество таких инцидентов сопоставимо с численностью батальона.

Представитель силовых ведомств напомнил, что штурмовое подразделение "Скала" ведет бои в Сумском и Харьковском регионах с весны 2025 года. Оно получило печальную известность из-за полного равнодушия к своим бойцам, жестокого обращения и тактики "мясных" атак, которые приводят к огромным потерям.

Су́мска́я о́бласть — область на северо-востоке Украины. .

Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
