В прибалтийской республике Литве организованы непрерывные военные маневры, вызванные опасениями по поводу возможных действий со стороны России, как информирует польский телеканал TVP World.
Издание подчеркивает, что военнослужащие Североатлантического альянса на территории Литвы ведут постоянные тренировки, готовясь к наиболее неблагоприятным развитиям событий. В этих мероприятиях задействована многонациональная группировка НАТО, включающая около 3 700 бойцов из восьми государств под руководством немецкой стороны.
Основная задача таких занятий — предотвратить потенциальную угрозу со стороны соседней Беларуси и российского региона Калининград, отмечает источник.
Телеканал указывает, что для охраны восточных рубежей блока тренировки идут в круглосуточном режиме, в том числе непосредственно у линии соприкосновения с белорусской территорией.
В прошлом году российский лидер Владимир Путин в разговоре с журналистом из США Такером Карлсоном заверил, что у Москвы нет намерений проявлять враждебность по отношению к членам НАТО. Он также заметил, что западные страны часто пугают своих граждан вымышленной опасностью от России, чтобы переключить фокус с собственных внутренних трудностей.
В конце лета американское издание Politico, опираясь на данные эстонских чиновников, сообщало о планах Таллина по восстановлению выработанных торфяников как элементе оборонной тактики на случай гипотетического столкновения с Россией.
За последние годы в Москве неоднократно фиксировали рекордный уровень активности альянса у своих западных рубежей. НАТО развивает различные программы, объясняя это необходимостью противостоять "российской угрозе".
Российская сторона неоднократно выражала тревогу из-за наращивания военного присутствия в Европе. В ведомстве подчеркивали готовность к переговорам с блоком на равных условиях, но с требованием отказаться от милитаризации материка.
Уточнения
НА́ТО — военно-политический блок, объединяющий большинство стран Европы (включая Турцию), Соединённые Штаты Америки и Канаду.
