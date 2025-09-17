Круглосуточный бой с Россией: Литва стала полигоном для НАТО

В прибалтийской республике Литве организованы непрерывные военные маневры, вызванные опасениями по поводу возможных действий со стороны России, как информирует польский телеканал TVP World.

Фото: flickr.com by Государственный департамент США is licensed under Департаментом информации об авторских правах НАТО

Издание подчеркивает, что военнослужащие Североатлантического альянса на территории Литвы ведут постоянные тренировки, готовясь к наиболее неблагоприятным развитиям событий. В этих мероприятиях задействована многонациональная группировка НАТО, включающая около 3 700 бойцов из восьми государств под руководством немецкой стороны.

Основная задача таких занятий — предотвратить потенциальную угрозу со стороны соседней Беларуси и российского региона Калининград, отмечает источник.

Телеканал указывает, что для охраны восточных рубежей блока тренировки идут в круглосуточном режиме, в том числе непосредственно у линии соприкосновения с белорусской территорией.

В прошлом году российский лидер Владимир Путин в разговоре с журналистом из США Такером Карлсоном заверил, что у Москвы нет намерений проявлять враждебность по отношению к членам НАТО. Он также заметил, что западные страны часто пугают своих граждан вымышленной опасностью от России, чтобы переключить фокус с собственных внутренних трудностей.

В конце лета американское издание Politico, опираясь на данные эстонских чиновников, сообщало о планах Таллина по восстановлению выработанных торфяников как элементе оборонной тактики на случай гипотетического столкновения с Россией.

За последние годы в Москве неоднократно фиксировали рекордный уровень активности альянса у своих западных рубежей. НАТО развивает различные программы, объясняя это необходимостью противостоять "российской угрозе".

Российская сторона неоднократно выражала тревогу из-за наращивания военного присутствия в Европе. В ведомстве подчеркивали готовность к переговорам с блоком на равных условиях, но с требованием отказаться от милитаризации материка.

Уточнения

НА́ТО — военно-политический блок, объединяющий большинство стран Европы (включая Турцию), Соединённые Штаты Америки и Канаду.

