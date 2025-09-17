Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Трамп загнал Европу в тупик: невыполнимые условия ради дружбы с Путиным
Мясные штурмы и исчезновения: украинский полк мистически исчез на Сумщине
Секрет идеальной кожи раскрыт: умные патчи — ваш персональный дерматолог в кармане
Звезда шоу на фронте: Зеленский назначил нового командира бригады — и это катастрофа ВСУ
Каждый второй автомобиль в России скрывает следы ремонта: вот как не попасться на уловку
Грин-карта станет платной? Вот сколько нужно будет платить за лотерею
Сон в красном: как одна ночь бессонницы старит ваш организм на годы
290-метровый гигант: Землю ждет одно из главных космических событий года
Взрывы и банды: шведский город с печальной криминальной репутацией глазами туриста

Круглосуточный бой с Россией: Литва стала полигоном для НАТО

Силовые структуры » Военные новости

В прибалтийской республике Литве организованы непрерывные военные маневры, вызванные опасениями по поводу возможных действий со стороны России, как информирует польский телеканал TVP World.

НАТО
Фото: flickr.com by Государственный департамент США is licensed under Департаментом информации об авторских правах
НАТО

Издание подчеркивает, что военнослужащие Североатлантического альянса на территории Литвы ведут постоянные тренировки, готовясь к наиболее неблагоприятным развитиям событий. В этих мероприятиях задействована многонациональная группировка НАТО, включающая около 3 700 бойцов из восьми государств под руководством немецкой стороны.

Основная задача таких занятий — предотвратить потенциальную угрозу со стороны соседней Беларуси и российского региона Калининград, отмечает источник.

Телеканал указывает, что для охраны восточных рубежей блока тренировки идут в круглосуточном режиме, в том числе непосредственно у линии соприкосновения с белорусской территорией.

В прошлом году российский лидер Владимир Путин в разговоре с журналистом из США Такером Карлсоном заверил, что у Москвы нет намерений проявлять враждебность по отношению к членам НАТО. Он также заметил, что западные страны часто пугают своих граждан вымышленной опасностью от России, чтобы переключить фокус с собственных внутренних трудностей.

В конце лета американское издание Politico, опираясь на данные эстонских чиновников, сообщало о планах Таллина по восстановлению выработанных торфяников как элементе оборонной тактики на случай гипотетического столкновения с Россией.

За последние годы в Москве неоднократно фиксировали рекордный уровень активности альянса у своих западных рубежей. НАТО развивает различные программы, объясняя это необходимостью противостоять "российской угрозе".

Российская сторона неоднократно выражала тревогу из-за наращивания военного присутствия в Европе. В ведомстве подчеркивали готовность к переговорам с блоком на равных условиях, но с требованием отказаться от милитаризации материка.

Уточнения

НА́ТО — военно-политический блок, объединяющий большинство стран Европы (включая Турцию), Соединённые Штаты Америки и Канаду.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Космос готовит сюрприз: редчайшее явление изменит небесный пейзаж — на небе вспыхнет новая звезда
Наука и техника
Космос готовит сюрприз: редчайшее явление изменит небесный пейзаж — на небе вспыхнет новая звезда
Сила и масса не решают: почему самый мощный волкодав не выдерживает бой против матерого волка
Домашние животные
Сила и масса не решают: почему самый мощный волкодав не выдерживает бой против матерого волка
Монстры океана рядом с нами: что известно о рекордных спрутах весом под 200 кг
Домашние животные
Монстры океана рядом с нами: что известно о рекордных спрутах весом под 200 кг
Популярное
Тайные кладки во дворе: как распознать змеиные яйца и не навлечь беду

Весной вы можете наткнуться на змеиные яйца в саду. Узнайте, как их распознать, что делать и как избежать юридических проблем.

Тайные кладки во дворе: как распознать змеиные яйца и не навлечь беду
Белая пустыня и бирюзовые озёра: рыба оживает там, где казалось, что жизнь невозможна
Белая пустыня и бирюзовые озёра: рыба оживает там, где казалось, что жизнь невозможна
Белая акула отдыхает: масляная рыба бьёт куда коварнее и незаметнее
Джинсы и пуховики могут подождать: самая простая вещь сезона оказалась главным трендом осени
Герои печальной статистики: как рок-звёзды пагубно влияют на молодёжь Сергей Лебедев Шестиколёсный ГАЗ-25 на аукционе: цена в 307 млн рублей шокировала автолюбителей Сергей Милешкин Дроны-контрабандисты Гербера используются Украиной давно и собраны для провокации в Польше Любовь Степушова
Каждый срез — минус десятилетие: длина волос, которую называли детской, стала выбором звёзд
Ночная овсянка: всего 5 минут вечером — и утро начнется с энергии и стройности
Банка масла за вечер — и вы забудете про магазинное: дольше хранится, вкуснее и в десятки раз полезнее
Банка масла за вечер — и вы забудете про магазинное: дольше хранится, вкуснее и в десятки раз полезнее
Последние материалы
Северный морской путь по-западному оказался мелковат: суда садятся на мель
Цветочный переезд без грузчиков: лишний сантиметр — смертельный приговор пионам
Казнь по-римски: Сырский придумал, как уничтожить ВСУ руками самих же ВСУ
Карта раскрыта: российская армия наступает сразу и везде
Русские уже там: очередной укреплённый город Украины на грани падения
Западня для ВСУ: ВС РФ рассказали о главном успехе недели
Венеция штрафует: местные встают на защиту венецианских каналов от туристов
Стоп Трампу — Британия показала зубы американскому лидеру
Россия берёт штурмом Кировск: Герасимов раскрыл детали наступления
Герасимов на фронте: Герасимов меняет карту боевых действий
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.