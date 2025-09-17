Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
А. Эйнштейн внимательно следит за ходом социалистического строительства в СССР… - — писала газета Правда 18 сентября 1931 года
Силовые структуры » Военные новости

В Германии правоохранители провели рейды у участников предполагаемой ультраправой организации, среди которых оказались два активных и два отставных солдата вооруженных сил, а также один представитель федеральных органов охраны порядка.

Фото: commons.wikimedia.org by Staff Sgt. Nathaniel Allen, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Эти мероприятия связаны с обвинениями в формировании милитаризованной структуры и незаконном владении огнестрельными средствами, как рассказал портал n-tv.

Ранее стражи закона обыскали объекты в трех землях у членов группы "Северное объединение" (Nordbund), подозреваемых в создании вооруженного коллектива и хранении боевых приспособлений.

Портал, опираясь на данные генпрокуратуры в Целле, отметил, что в число фигурантов входят двое действующих и двое бывших военнослужащих бундесвера, плюс один федеральный полицейский.

Как пояснили в генпрокуратуре и уголовной полиции Нижней Саксонии, обвиняемым в возрасте от 32 до 57 лет вменяется организация и вовлеченность в такую формацию, вероятно, с радикальными правыми убеждениями. Четверо из них также под подозрением в хранении автоматического оружия и иных видов.

Основная задача операций заключалась в поиске и конфискации запрещенных предметов, а также в сборе сведений о деятельности коллектива и возможных замыслах. Представители органов добавили, что еще в апреле нынешнего года во время мероприятий по обеспечению защиты у одного из подозреваемых конфисковали пистолет с патронами.

Уточнения

Ни́жняя Саксо́ния — земля Германии. Столица — город Ганновер.

