435 жизней за 24 часа — Минобороны сообщает о продолжении разгрома ВСУ

Силовые структуры Военные новости

По сведениям Министерства обороны России, подразделения группировки "Центр" добились улучшения своих позиций вдоль линии соприкосновения.

Фото: Дмитрий Плотников Pravda.Ru by Нейросеть Кладбище ВСУ

Они провели целенаправленные атаки на различные формирования украинских войск, включая три механизированные бригады, штурмовую, десантно-штурмовую бригаду, бригаду морской пехоты, бригаду территориальной обороны и бригаду национальной гвардии. Операции затронули несколько населенных пунктов в Донецкой Народной Республике, таких как Кутузовка, Вольное, Родинское, Димитров, Красноармейск, Новый Донбасс, Красный Лиман и Ленино.

В сводке отмечается, что в результате этих маневров украинская сторона понесла серьезные убытки: число погибших военнослужащих превысило 435 человек, а также были уничтожены шесть боевых бронированных машин, семь автомобилей и три артиллерийских орудия.