Днепр топит ВСУ под Херсоном: потери украинской армии

По информации Министерства обороны России, подразделения группировки "Днепр" провели успешные операции, нанеся урон живой силе и оборудованию украинских формирований.

Фото: president.gov.ua by Официальный сайт ПРЕЗИДЕНТА УКРАИНЫ ВЛАДИМИРА ЗЕЛЕНСКОГО, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ ВСУ

Атаки были направлены на механизированную, горно-штурмовую бригаду и бригаду береговой обороны, сосредоточившись в районах населенных пунктов Новоандреевка и Каменское в Запорожской области, а также Антоновка в Херсонской области. Такие маневры подчеркивают стратегическое значение этих территорий для обеих сторон.

В сводке отмечается, что украинские вооруженные силы понесли ощутимые потери: количество погибших военнослужащих составило около 50 человек, а также были уничтожены восемь автомобилей, два орудия полевой артиллерии, пять станций радиоэлектронной борьбы и три склада с боеприпасами.