0:54
Силовые структуры » Военные новости

По информации Министерства обороны России, подразделения группировки "Днепр" провели успешные операции, нанеся урон живой силе и оборудованию украинских формирований.

ВСУ
Фото: president.gov.ua by Официальный сайт ПРЕЗИДЕНТА УКРАИНЫ ВЛАДИМИРА ЗЕЛЕНСКОГО, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
ВСУ

Атаки были направлены на механизированную, горно-штурмовую бригаду и бригаду береговой обороны, сосредоточившись в районах населенных пунктов Новоандреевка и Каменское в Запорожской области, а также Антоновка в Херсонской области. Такие маневры подчеркивают стратегическое значение этих территорий для обеих сторон.

В сводке отмечается, что украинские вооруженные силы понесли ощутимые потери: количество погибших военнослужащих составило около 50 человек, а также были уничтожены восемь автомобилей, два орудия полевой артиллерии, пять станций радиоэлектронной борьбы и три склада с боеприпасами. 

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Тайные кладки во дворе: как распознать змеиные яйца и не навлечь беду
Тайные кладки во дворе: как распознать змеиные яйца и не навлечь беду
Шестиколёсный ГАЗ-25 на аукционе: цена в 307 млн рублей шокировала автолюбителей
Шестиколёсный ГАЗ-25 на аукционе: цена в 307 млн рублей шокировала автолюбителей
Пульс под континентом: в недрах Африки шевелится нечто, что изменит весь наш мир
Пульс под континентом: в недрах Африки шевелится нечто, что изменит весь наш мир
Вишапы весом в несколько тонн оказались не хаотичными глыбами, а частью древнего замысла

Комплексный статистический анализ показал, что создание "драконьих камней" было целенаправленным.

Вишапы весом в несколько тонн оказались не хаотичными глыбами, а частью древнего замысла
Собаки чуют это за версту: главная причина, почему одних людей облаивают, а других игнорируют
Собаки чуют это за версту: главная причина, почему одних людей облаивают, а других игнорируют
Банка масла за вечер — и вы забудете про магазинное: дольше хранится, вкуснее и в десятки раз полезнее
Пульс под континентом: в недрах Африки шевелится нечто, что изменит весь наш мир
Шестиколёсный ГАЗ-25 на аукционе: цена в 307 млн рублей шокировала автолюбителей
Долголетие теперь продают в банке: кремы нового поколения бросили вызов уколам красоты
Наука столкнулась с парадоксом: рекордная глубина открыла обитателей с уникальной стойкостью
Наука столкнулась с парадоксом: рекордная глубина открыла обитателей с уникальной стойкостью
