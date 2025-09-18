По информации Министерства обороны России, подразделения группировки "Днепр" провели успешные операции, нанеся урон живой силе и оборудованию украинских формирований.
Атаки были направлены на механизированную, горно-штурмовую бригаду и бригаду береговой обороны, сосредоточившись в районах населенных пунктов Новоандреевка и Каменское в Запорожской области, а также Антоновка в Херсонской области. Такие маневры подчеркивают стратегическое значение этих территорий для обеих сторон.
В сводке отмечается, что украинские вооруженные силы понесли ощутимые потери: количество погибших военнослужащих составило около 50 человек, а также были уничтожены восемь автомобилей, два орудия полевой артиллерии, пять станций радиоэлектронной борьбы и три склада с боеприпасами.
