Тревожный сигнал НАТО: трёхтысячная армия альянса готова к бою рядом с Россией

В Эстонии 18 сентября начнутся международные манёвры под названием "Молния", которые продлятся полмесяца и соберут представителей нескольких государств Североатлантического альянса.

Фото: defense.gov by сержант Джон Кросби, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Рядовой армии США Даррелл Футрелл поднимает 155-мм снаряд

Основной акцент в них сделают на тренировке оперативной доставки войск и коллективной защите от возможных рисков. Об этом информирует телерадиокомпания ERR, опираясь на данные местных военных структур.

В мероприятии планируют задействовать силы из Эстонии, Латвии, Соединенных Штатов, Франции, Соединенного Королевства и Канады. Общее число участников, включая рядовых и командиров, составит примерно три тысячи человек.

В последние годы российская сторона фиксирует небывалый рост активности НАТО вблизи своих западных рубежей.

Блок развивает различные программы, объясняя это необходимостью противостоять якобы агрессивным намерениям Москвы. Российские власти неоднократно выражали тревогу по поводу усиления военного присутствия альянса на европейском континенте. В военном ведомстве РФ подчеркивали, что Москва готова к переговорам с НАТО, но только на равных условиях, и при этом Запад обязан отказаться от милитаристских тенденций в регионе.

Российский лидер Владимир Путин в беседе с американским репортером Такером Карлсоном подробно разъяснил, что его страна не имеет планов атаки на членов НАТО. Он отметил, что политики на Западе часто пугают своих граждан вымышленной опасностью со стороны России, чтобы отвлечь от внутренних трудностей.

Уточнения

Эсто́ния — государство, расположенное в Северной Европе на восточном побережье Балтийского моря и омываемое водами Финского и Рижского заливов.

