Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Трамп взорвал Евросоюз: вот что он предложил вместо санкций России
Родственники в Киеве, билет в Стамбул: коррупционер из Подмосковья запутал следы
Кремлёвская крыша рухнула: чиновник, укравший миллионы, начал войну со свидетелями
Космический зверь из прошлого: находка, которая переворачивает представления о космосе
Армения вместо Албании: Пашинян защитил оговорку Трампа
Когда голод наступал с полей, в бой шёл хорёк: как маленький зверёк спасал урожай в СССР
Лидеры фракций в Ново-Огарево: Путин проведет встречу с представителями Госдумы
Домашний ужин, который пахнет уютом: рубленые куриные котлеты с золотистой корочкой
Кремль активизировался: Путин готовится ответить на все ваши вопросы

Тревожный сигнал НАТО: трёхтысячная армия альянса готова к бою рядом с Россией

Силовые структуры » Военные новости

В Эстонии 18 сентября начнутся международные манёвры под названием "Молния", которые продлятся полмесяца и соберут представителей нескольких государств Североатлантического альянса.

Рядовой армии США Даррелл Футрелл поднимает 155-мм снаряд
Фото: defense.gov by сержант Джон Кросби, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Рядовой армии США Даррелл Футрелл поднимает 155-мм снаряд

Основной акцент в них сделают на тренировке оперативной доставки войск и коллективной защите от возможных рисков. Об этом информирует телерадиокомпания ERR, опираясь на данные местных военных структур.

В мероприятии планируют задействовать силы из Эстонии, Латвии, Соединенных Штатов, Франции, Соединенного Королевства и Канады. Общее число участников, включая рядовых и командиров, составит примерно три тысячи человек.

В последние годы российская сторона фиксирует небывалый рост активности НАТО вблизи своих западных рубежей.

Блок развивает различные программы, объясняя это необходимостью противостоять якобы агрессивным намерениям Москвы. Российские власти неоднократно выражали тревогу по поводу усиления военного присутствия альянса на европейском континенте. В военном ведомстве РФ подчеркивали, что Москва готова к переговорам с НАТО, но только на равных условиях, и при этом Запад обязан отказаться от милитаристских тенденций в регионе.

Российский лидер Владимир Путин в беседе с американским репортером Такером Карлсоном подробно разъяснил, что его страна не имеет планов атаки на членов НАТО. Он отметил, что политики на Западе часто пугают своих граждан вымышленной опасностью со стороны России, чтобы отвлечь от внутренних трудностей.

Уточнения

Эсто́ния — государство, расположенное в Северной Европе на восточном побережье Балтийского моря и омываемое водами Финского и Рижского заливов.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Долголетие теперь продают в банке: кремы нового поколения бросили вызов уколам красоты
Красота и стиль
Долголетие теперь продают в банке: кремы нового поколения бросили вызов уколам красоты
Банка масла за вечер — и вы забудете про магазинное: дольше хранится, вкуснее и в десятки раз полезнее
Еда и рецепты
Банка масла за вечер — и вы забудете про магазинное: дольше хранится, вкуснее и в десятки раз полезнее
Нажал один раз — и забыл про штрафы: скрытая возможность руля, о которой мало кто знает
Авто
Нажал один раз — и забыл про штрафы: скрытая возможность руля, о которой мало кто знает
Популярное
Вишапы весом в несколько тонн оказались не хаотичными глыбами, а частью древнего замысла

Комплексный статистический анализ показал, что создание "драконьих камней" было целенаправленным.

Вишапы весом в несколько тонн оказались не хаотичными глыбами, а частью древнего замысла
Собаки чуют это за версту: главная причина, почему одних людей облаивают, а других игнорируют
Собаки чуют это за версту: главная причина, почему одних людей облаивают, а других игнорируют
Банка масла за вечер — и вы забудете про магазинное: дольше хранится, вкуснее и в десятки раз полезнее
Пульс под континентом: в недрах Африки шевелится нечто, что изменит весь наш мир
Редкая находка: раритетные ВАЗы с роторным двигателем стали объектом охоты коллекционеров Сергей Милешкин Герои печальной статистики: как рок-звёзды пагубно влияют на молодёжь Сергей Лебедев Дроны-контрабандисты Гербера используются Украиной давно и собраны для провокации в Польше Любовь Степушова
Шестиколёсный ГАЗ-25 на аукционе: цена в 307 млн рублей шокировала автолюбителей
Долголетие теперь продают в банке: кремы нового поколения бросили вызов уколам красоты
Наука столкнулась с парадоксом: рекордная глубина открыла обитателей с уникальной стойкостью
Наука столкнулась с парадоксом: рекордная глубина открыла обитателей с уникальной стойкостью
Последние материалы
Осенняя подкормка клубники: секрет сладкого урожая, о котором забывают новички
Ведьмина метла в малиннике: болезнь, которая лишает ягод и не оставляет шансов
Налаживание связей: российские карты начнут принимать в бывшей стране СССР
Даже легкие изменения должны насторожить: эти признаки могут указывать на диабет
Рак теряет шансы против овощей: как природный компонент усилил терапию
Римские тайны оживают под Луарой: находка в доме грозит переписать историю региона
После такой закуски он сделает предложение: аромат баклажанов вскружит голову
Кто из звёзд представит Россию на Интервидении в 2026 году? Глызин назвал своего фаворита
Огненные муравьи жалят до слёз: их колонии способны захватить целый двор за день
Чемодан без проблем: Армения готовит изменения для российских туристов
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.