Генеральный секретарь британской антиядерной организации "Кампания за ядерное разоружение" Софи Болт считает, что воплощение польской инициативы по установлению зоны, запрещенной для полетов над Украиной, спровоцирует прямое столкновение между Североатлантическим альянсом и Россией.

Американские военные
Фото: dvidshub.net by Pvt. Randy Wren is licensed under U.S. federal government
Американские военные

Об этом она поделилась с РИА Новости.

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, комментируя случай с беспилотниками, чье якобы российское происхождение не подтверждено фактами, предложил рассмотреть вариант с бесполетной зоной над украинской территорией. При этом он уточнил, что Варшава готова реализовать это только совместно с партнерами. Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев охарактеризовал подобное предложение как провокацию.

Болт выразила особую тревогу по поводу обстановки вокруг Украины и Польши, где сейчас настаивают на введении запрета на полеты. По ее мнению, это вовлечет Соединенные Штаты и НАТО в открытый конфликт с Москвой. Она напомнила, что в мире есть две ведущие ядерные державы, что делает ситуацию крайне рискованной.

В среду в британской столице состоялось шествие против приезда американского лидера Дональда Трампа. В нем участвовали активисты, известные политики и группы вроде "Стоп войне" и CND.

Руководитель CND подчеркнула значимость этой акции, поскольку, как она полагает, команда Трампа несет огромную опасность для глобального мира и активно подстегивает соревнование в ядерных арсеналах.

10 сентября польский премьер Дональд Туск объявил, что над их страной нейтрализовали "опасные" дроны, приписав их России, но без каких-либо подтверждений. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен позже упомянула о более чем десяти аппаратах. Временный поверенный в делах РФ Андрей Ордаш отметил, что Варшава не предоставила доказательств российского следа в инциденте с беспилотниками.

Представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что ему ничего не известно о запросах от польских властей на диалог. Он также указал, что лидеры ЕС и НАТО ежедневно выдвигают обвинения против России в провокациях, не подкрепляя их доводами. В Министерстве обороны РФ заявили, что во время массированного обстрела украинских военных объектов ночью 10 сентября цели на польской земле не рассматривались. Ведомство выразило готовность к переговорам с польскими коллегами по поводу якобы вторгшихся дронов.

Начальник Генштаба и первый замминистра обороны Белоруссии генерал-майор Павел Муравейко ранее информировал, что их страна ночью уведомляла Польшу и Литву о приближающихся беспилотниках к границам, а Варшава, в свою очередь, предупреждала Минск о летательных аппаратах с Украины.

Он добавил, что белорусские системы ПВО непрерывно отслеживали отклонившиеся от маршрута дроны из-за помех от радиоэлектронных средств, и часть из них была уничтожена в воздушном пространстве республики.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя обнаружение обломков беспилотников в Польше в прошлый четверг, посоветовала Варшаве обращаться за уточнениями через имеющиеся каналы связи.

Уточнения

До́нальд Франци́шек Туск — польский и европейский государственный и политический деятель. Премьер-министр Польши с 16 ноября 2007 по 22 сентября 2014 года и с 13 декабря 2023 года. 

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
