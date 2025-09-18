Москва дала жёсткий ответ Польше: цена ядерных амбиций Варшавы будет слишком тяжелой

1:50 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Сенатор Алексей Пушков отреагировал на высказывания президента Польши Кароля Навроцкого о необходимости развития собственного ядерного арсенала, назвав их полным абсурдом.

Фото: flickr.com by Министерство обороны США, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Польские военные

По его мнению, простое размещение на польской земле ядерных вооружений не превратит Варшаву в полноценную ядерную державу.

Ранее Навроцкий, комментируя перспективы размещения в Польше французских ядерных средств, отметил, что его страна обязана присоединиться к программе совместного использования такого оружия среди союзников. Он подчеркнул, что Польше нужны независимые ядерные ресурсы — как для энергетики и гражданских нужд, так и для военных целей.

В своем сообщении в Telegram Пушков предположил, что Навроцкий либо не полностью осознает суть вопроса, либо намеренно дезориентирует своих соотечественников. Он уверен, что ни одно государство не позволит Польше обзавестись собственным ядерным оружием. Кроме того, сенатор уточнил, что речь, скорее всего, идет не о создании, а о хранении ядерных средств другой страны, например Франции, на территории Польши.

Однако, как отметил Пушков, даже в случае такого размещения (которого Варшава давно добивается), это не даст Польше национальный ядерный потенциал. Контроль над использованием, перемещением и активацией оружия останется за иностранной державой. В качестве примера он привел Германию и Италию, где размещены американские ядерные боеприпасы, но это не делает их ядерными силами.

По словам политика, избыточные притязания всегда приводили Польшу к национальным неудачам в прошлом, а в нынешних условиях они выглядят просто комично.

Уточнения

Ка́роль Таде́уш Навро́цкий — польский общественный и политический деятель и деятель местного самоуправления, историк.

