НАТО в ярости: С-400 в Турции поставили крест на планах Запада

Зенитно-ракетные системы С-400 продолжают состоять на оснащении турецких вооруженных сил, и в этом аспекте ничего не поменялось.

Об этом в четверг сообщил представитель министерства обороны Турции во время беседы с представителями прессы, опровергая спекуляции в СМИ.

Ранее в начале сентября обозреватель издания Мурат Гюрген в своей статье предположил, что Анкара якобы рассматривает варианты возврата или перепродажи приобретенных у России комплексов "Триумф". Однако турецкий чиновник ранее заверил корреспондентов РИА Новости, что подобные утверждения не имеют под собой оснований.

В 2017 году между Москвой и Анкарой был подписан договор на поставку полного полкового набора С-400 стоимостью 2,5 миллиарда долларов, который полностью реализовали в период с лета по осень 2019-го.

Кроме того, российская сторона предлагает турецким партнерам всестороннее техническое сопровождение ранее переданных зенитных установок, а также готова к диалогу по иным направлениям в сфере оборонного партнерства.

Как отметил директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству России Дмитрий Шугаев, никаких барьеров для таких переговоров не существует.

С-400 "Триумф" - российский зенитный ракетный комплекс (ЗРК), зенитная ракетная система большой и средней дальности.

