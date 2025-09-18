Зенитно-ракетные системы С-400 продолжают состоять на оснащении турецких вооруженных сил, и в этом аспекте ничего не поменялось.
Об этом в четверг сообщил представитель министерства обороны Турции во время беседы с представителями прессы, опровергая спекуляции в СМИ.
Ранее в начале сентября обозреватель издания Мурат Гюрген в своей статье предположил, что Анкара якобы рассматривает варианты возврата или перепродажи приобретенных у России комплексов "Триумф". Однако турецкий чиновник ранее заверил корреспондентов РИА Новости, что подобные утверждения не имеют под собой оснований.
В 2017 году между Москвой и Анкарой был подписан договор на поставку полного полкового набора С-400 стоимостью 2,5 миллиарда долларов, который полностью реализовали в период с лета по осень 2019-го.
Кроме того, российская сторона предлагает турецким партнерам всестороннее техническое сопровождение ранее переданных зенитных установок, а также готова к диалогу по иным направлениям в сфере оборонного партнерства.
Как отметил директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству России Дмитрий Шугаев, никаких барьеров для таких переговоров не существует.
Уточнения
С-400 "Триумф" - российский зенитный ракетный комплекс (ЗРК), зенитная ракетная система большой и средней дальности.
Комплексный статистический анализ показал, что создание "драконьих камней" было целенаправленным.