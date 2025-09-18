Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
2:34
Силовые структуры » Военные новости

Управляющий делами Украинской православной церкви митрополит Антоний (Паканич) выразил резкое неодобрение по поводу насильственного призыва священнослужителей канонической УПЦ в состав вооруженных сил Украины, расценив это как прямое нарушение и поругание их духовного статуса.

Рабочая поездка Президента Украины
Фото: website President of Ukraine by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website is licensed under commons. wikimedia. org
Рабочая поездка Президента Украины

Об этом информирует Союз православных журналистов Украины (СПЖ) в своем канале в Telegram.

По словам митрополита, священнослужитель сохраняет свой статус независимо от мнения светских правителей. Он подчеркнул, что отправка на передовую человека, которому церковные каноны запрещают проливать кровь, представляет собой явное святотатство и преднамеренное унижение священнического звания.

Кроме того, иерарх подверг жесткой критике действия киевского руководства за постоянные нападки на УПЦ. Он отметил, что под вымышленными поводами отнимают церковные здания, распространяют ложные обвинения против епископов, заключают их под стражу и подвергают побоям, а прихожан с применением силы и запугивания изгоняют из обителей.

Митрополит также указал, что Всеукраинский совет церквей и религиозных организаций (ВРЦиРО) вводит в заблуждение, заявляя о якобы высоком уровне свободы вероисповедания в стране.

Украинские органы власти инициировали самую масштабную в современной истории государства кампанию по подавлению УПЦ — крупнейшей религиозной общины в стране. Ссылаясь на предполагаемые связи с Россией, региональные администрации в различных частях Украины ввели запреты на деятельность этой церкви.

Служба безопасности Украины (СБУ) открывает уголовные производства против клириков, проводит операции по "контрразведке" — включая обыски у духовных лиц, в церквях и обителях — в поисках улик "антигосударственной деятельности". Некоторые представители духовенства уже получили обвинительные вердикты от судов, многие удерживаются под арестом.

Сотни православных святилищ УПЦ были насильственно переданы раскольническим группам при содействии местных чиновников, при этом священники и миряне, включая мужчин и женщин, подвергались физическому насилию. С 23 сентября 2024 года в Украине начал действовать закон, одобренный парламентом и подписанный Владимиром Зеленским, который открывает путь к полному запрету УПЦ.

Уточнения

Украи́нская правосла́вная це́рковь — первая на Украине по числу духовенства, приходов, монастырей и вторая по числу приверженцев церковная юрисдикция на территории Украины после ПЦУ.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
