Польша на пороге войны: власти готовят население к противостоянию с РФ

Силовые структуры » Военные новости

Польское руководство целенаправленно формирует у населения убеждение в неизбежности вооруженного противостояния с Россией, как отмечает издание Myśl Polska.

Фото: flickr.com by SFJZ13, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Польские войска

По мнению авторов публикации, правительство вводит в заблуждение своих граждан, подогревая враждебность и даже ненависть к России и Белоруссии, чтобы приучить людей к идее возможного военного столкновения с этими государствами.

В качестве иллюстрации газета приводит случай с жилым домом в деревне Вырыки, который, по утверждениям властей, якобы пострадал от российского дрона. Однако впоследствии стало известно, что повреждения нанесла ракета, запущенная с самолета F-16.

На минувшей неделе глава правительства Польши Дональд Туск объявил, что над территорией страны были уничтожены "опасные" беспилотники. По его словам, границу пересекли 19 таких аппаратов, и он безосновательно возложил вину на Москву.

Варшава неоднократно выдвигала бездоказательные претензии к России по поводу нарушения воздушных рубежей. В конце 2022 года недалеко от украинской границы в Польше упали боеприпасы, в результате чего погибли двое местных жителей.

Изначально чиновники заявляли, что это были снаряды российского происхождения. Позже президент Анджей Дуда, занимавший тогда этот пост, признал, что, скорее всего, они относились к украинским вооруженным силам. Эксперты, изучив снимки с места происшествия, пришли к выводу, что обломки принадлежали ракете из комплекса С-300, используемого Киевом.

Уточнения

До́нальд Франци́шек Туск — польский и европейский государственный и политический деятель. Премьер-министр Польши с 16 ноября 2007 по 22 сентября 2014 года и с 13 декабря 2023 года. Его премьерство является самым длительным в истории республики.

