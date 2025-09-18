Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Силовые структуры » Военные новости

В ходе визита в украинскую столицу глава оборонного ведомства Польши Владислав Косиняк-Камыш поделился с представителями прессы данными о подготовке военнослужащих из Украины.

Украинские морпехи
Фото: flickr.com by Ministry of Defense of Ukraine, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Украинские морпехи

По его словам, на территории Польши совместно с партнерами по альянсу прошли обучение примерно 32 тысячи бойцов украинской армии. Он подчеркнул, что это наибольший показатель среди всех государств Евросоюза.

Министр отметил, что такая подготовка осуществляется как в формате европейской миссии, так и на основе двусторонних договоренностей между странами. Трансляцию его заявления вело Польское телевидение.

В то же время российская сторона неоднократно подчеркивала, что Соединенные Штаты и Североатлантический альянс напрямую вовлечены в украинский конфликт. Это проявляется не только в поставках вооружений, но и в тренировке кадров для вооруженных сил Украины на базах в Великобритании, ФРГ, Италии и других государствах. В московском руководстве неоднократно указывали, что такая поддержка со стороны Запада мешает диалогу и приводит к отрицательным последствиям.

Уточнения

Владислав Мартин Косиняк-Камыш — польский медик, политический и государственный деятель. Председатель Польской народной партии. 

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
