Западный фронт без правил: Польша удивила масштабами подготовки ВСУ

В ходе визита в украинскую столицу глава оборонного ведомства Польши Владислав Косиняк-Камыш поделился с представителями прессы данными о подготовке военнослужащих из Украины.

Фото: flickr.com by Ministry of Defense of Ukraine, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Украинские морпехи

По его словам, на территории Польши совместно с партнерами по альянсу прошли обучение примерно 32 тысячи бойцов украинской армии. Он подчеркнул, что это наибольший показатель среди всех государств Евросоюза.

Министр отметил, что такая подготовка осуществляется как в формате европейской миссии, так и на основе двусторонних договоренностей между странами. Трансляцию его заявления вело Польское телевидение.

В то же время российская сторона неоднократно подчеркивала, что Соединенные Штаты и Североатлантический альянс напрямую вовлечены в украинский конфликт. Это проявляется не только в поставках вооружений, но и в тренировке кадров для вооруженных сил Украины на базах в Великобритании, ФРГ, Италии и других государствах. В московском руководстве неоднократно указывали, что такая поддержка со стороны Запада мешает диалогу и приводит к отрицательным последствиям.

Уточнения

Владислав Мартин Косиняк-Камыш — польский медик, политический и государственный деятель. Председатель Польской народной партии.

