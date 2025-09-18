Президент Российской Федерации Владимир Путин во время беседы с руководителями фракций в Государственной думе сообщил, что в районе непосредственного противостояния в рамках специальной операции дислоцировано более 700 тысяч военнослужащих из состава Вооруженных сил страны.
Он подчеркнул масштаб присутствия, что подчеркивает интенсивность текущих действий.
Уточнения
Влади́мир Влади́мирович Пу́тин — российский государственный и политический деятель.
Комплексный статистический анализ показал, что создание "драконьих камней" было целенаправленным.