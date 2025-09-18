700 тысяч бойцов на передовой: Путин раскрыл карты о группировке РФ на Украине

Президент Российской Федерации Владимир Путин во время беседы с руководителями фракций в Государственной думе сообщил, что в районе непосредственного противостояния в рамках специальной операции дислоцировано более 700 тысяч военнослужащих из состава Вооруженных сил страны.

Фото: мультимедиа.минобороны.рф by Евгений Половодов, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Военные ВС РФ

Он подчеркнул масштаб присутствия, что подчеркивает интенсивность текущих действий.

