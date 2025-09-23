Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Сербия, о которой вы не знали: античный город, рукотворное море и стоянка охотников
Пивной бунт в Мюнхене: Германия больше не верит своему канцлеру
Сутулость уходит за минуты: упражнение, которое возвращает плечам правильную форму
Маринад, влюбляющий с первой ложки: сладость и острота в одном — помидоры в свекольной заливке
Эрдоган развеял иллюзии: конца украинскому конфликту не видно
Намажься маслом — стань трендом: визажисты шутят, но техника реально дарит сияние коже
Минус граммы, прежняя цена: как производители обходят инфляцию
Интерьер, который не стареет: секреты ремонта, который не выйдет из моды
Когда таблетка не нужна: три естественных способа заглушить головную боль

Трамп против Европы: неожиданно раскрыт победитель в игре санкций

1:56
Силовые структуры » Военные новости

Политолог Ростислав Ищенко поделился мыслями о требованиях президента США Дональда Трампа к европейским членам НАТО.

трамп
Фото: flickr.com by Gage Skidmore, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
трамп

В беседе с читателями портала "Военное дело" он отметил, что практика показывает: от Евросоюза можно ожидать самых непредсказуемых действий, однако на данный момент объединение слишком разобщено для принятия столь масштабных внешнеполитических шагов. По мнению Ищенко, Трамп, вероятно, выдвинул условия, которые сложно реализовать, чтобы выиграть время и пространство для тактических ходов.

Аналитик подчеркнул, что на американского лидера давят не только партнеры из ЕС, но и внутренние оппоненты в Штатах, и продолжительность такого маневрирования остается под вопросом. С одной стороны, Трампу невыгодно усугублять разногласия с Москвой перед промежуточными выборами, с другой — ему нужен заметный прогресс по украинскому направлению до старта активной предвыборной гонки.

Ищенко предположил, что, обещая защиту Польше и странам Балтии в случае их конфликта с Россией, Трамп рассчитывает на то, что к следующему году Москва сможет разрешить ситуацию на Украине, возможно, даже путем полной нейтрализации угрозы от этой страны. Тогда акцент можно будет сделать на готовности отстаивать интересы этих государств, демонстрируя твердость без реальных уступок.

В то же время, как указал эксперт, это рискованная стратегия: Трамп может обусловить американское участие в потенциальном противостоянии достижением единства в ЕС, что практически недостижимо.

Тем не менее, на Западе, включая как европейские страны, так и США, существуют влиятельные группы, которые считают допустимым спровоцировать вооруженное столкновение с Россией, надеясь сохранить контроль над развитием событий.

Уточнения

НА́ТО — военно-политический блок, объединяющий большинство стран Европы (включая Турцию), Соединённые Штаты Америки и Канаду.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Самое солёное озеро планеты опаснее вулкана: почему туристам лучше держаться подальше
Туризм
Самое солёное озеро планеты опаснее вулкана: почему туристам лучше держаться подальше
Пресс без скручиваний: 5 упражнений, которые работают лучше привычной гимнастики
Новости спорта
Пресс без скручиваний: 5 упражнений, которые работают лучше привычной гимнастики
Прощайте, синие: джинсы именно этого оттенка — главный тренд осени 2025
Красота и стиль
Прощайте, синие: джинсы именно этого оттенка — главный тренд осени 2025
Популярное
Рыба, которая выходит на берег: змея в теле хищника с плавниками — главный трофей рыбаков

Змееголов — рыба, которая умеет дышать воздухом и ходить по суше. Чем она удивляет учёных и почему стала проблемой для экологии.

Рыба, которая выходит на берег: змея в теле хищника с плавниками — главный трофей рыбаков
Хотите рельефные бицепсы даже под курткой? Эта тройка упражнений — ваш ключ к успеху
Хотите рельефные бицепсы даже под курткой? Эта тройка упражнений — ваш ключ к успеху
Запрещенное перемирие: российские войска сжимают клещи вокруг Запорожья
Динозавр-невидимка: жил семь миллионов лет назад, но 125 лет прятался в музее
Путин озвучил веский аргумент в пользу продления ДСНВ. Как ответит Трамп? Любовь Степушова Оппозитные моторы: почему многие производители отказались от них Сергей Милешкин Секретные производства: чьи планы реализуют канадцы в Нарве Андрей Николаев
Не прозвучала та самая нота: Фадеев указал на ошибку, которая испортила номер Шамана на Интервидении
Конец мечты о европейском истребителе? Германия готовится выйти из громкого проекта
Китай официально запустил маршрут по Севморпути
Китай официально запустил маршрут по Севморпути
Последние материалы
Сербия, о которой вы не знали: античный город, рукотворное море и стоянка охотников
Пивной бунт в Мюнхене: Германия больше не верит своему канцлеру
Сутулость уходит за минуты: упражнение, которое возвращает плечам правильную форму
Маринад, влюбляющий с первой ложки: сладость и острота в одном — помидоры в свекольной заливке
Эрдоган развеял иллюзии: конца украинскому конфликту не видно
Намажься маслом — стань трендом: визажисты шутят, но техника реально дарит сияние коже
Минус граммы, прежняя цена: как производители обходят инфляцию
Интерьер, который не стареет: секреты ремонта, который не выйдет из моды
Когда таблетка не нужна: три естественных способа заглушить головную боль
Дэниэл Дэй-Льюис намекнул на грандиозное возвращение: фанаты в ожидании
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.