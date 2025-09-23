Трамп против Европы: неожиданно раскрыт победитель в игре санкций

Политолог Ростислав Ищенко поделился мыслями о требованиях президента США Дональда Трампа к европейским членам НАТО.

В беседе с читателями портала "Военное дело" он отметил, что практика показывает: от Евросоюза можно ожидать самых непредсказуемых действий, однако на данный момент объединение слишком разобщено для принятия столь масштабных внешнеполитических шагов. По мнению Ищенко, Трамп, вероятно, выдвинул условия, которые сложно реализовать, чтобы выиграть время и пространство для тактических ходов.

Аналитик подчеркнул, что на американского лидера давят не только партнеры из ЕС, но и внутренние оппоненты в Штатах, и продолжительность такого маневрирования остается под вопросом. С одной стороны, Трампу невыгодно усугублять разногласия с Москвой перед промежуточными выборами, с другой — ему нужен заметный прогресс по украинскому направлению до старта активной предвыборной гонки.

Ищенко предположил, что, обещая защиту Польше и странам Балтии в случае их конфликта с Россией, Трамп рассчитывает на то, что к следующему году Москва сможет разрешить ситуацию на Украине, возможно, даже путем полной нейтрализации угрозы от этой страны. Тогда акцент можно будет сделать на готовности отстаивать интересы этих государств, демонстрируя твердость без реальных уступок.

В то же время, как указал эксперт, это рискованная стратегия: Трамп может обусловить американское участие в потенциальном противостоянии достижением единства в ЕС, что практически недостижимо.

Тем не менее, на Западе, включая как европейские страны, так и США, существуют влиятельные группы, которые считают допустимым спровоцировать вооруженное столкновение с Россией, надеясь сохранить контроль над развитием событий.

