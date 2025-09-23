Германия предала США: 92% военных денег уйдут европейцам

Издание Politico, ссылаясь на документ о оборонных приобретениях Германии, который оказался в его распоряжении, сообщило, что Берлин намерен направить лишь 8% от общего объема закупок до декабря 2026 года на продукцию из Соединенных Штатов, несмотря на недавние договоренности между Евросоюзом и Вашингтоном.

Этот план, предназначенный для бюджетного комитета бундестага, охватывает 154 позиции на сумму около 83 миллиардов евро с сентября 2025 года. Согласно статье, доля американских поставок составит примерно 6,8 миллиарда евро, в то время как основная часть заказов уйдет европейским производителям.

Несмотря на обязательства ЕС приобретать оружие из США, значительными заказами для американских компаний станут ракеты и пусковые устройства для зенитных систем MIM-104 Patriot на 5,1 миллиарда евро от Raytheon, а также торпеды для самолетов Boeing P-8A на 150 миллионов евро.

Самой крупной статьей расходов окажется программа по фрегатам класса F127 от немецкой TKMS — около 26 миллиардов евро, плюс 1,7 миллиарда на обновление фрегатов F123.

Около 4 миллиардов планируется выделить европейским фирмам Airbus, BAE Systems и Leonardo за новые истребители Eurofighter, а 1,9 миллиарда — на улучшение радаров. Еще 3,4 миллиарда пойдут на бронемашины Boxer от Rheinmetall и KNDS.

Кроме того, предусмотрено 2,3 миллиарда на доработку ракет Taurus, свыше 300 миллионов на зенитные комплексы IRIS-T SLM, 755 миллионов на морские ракеты и 490 миллионов на средства ПВО ближнего радиуса.

Руководитель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и президент США Дональд Трамп 27 июля заключили торговое соглашение, по которому к большинству экспорта из ЕС в Штаты применят 15-процентные тарифы. ЕС также согласился покупать американский сжиженный газ, ядерное топливо и вооружения. Сделка не отменяет 50-процентные пошлины на сталь и алюминий, но их могут уменьшить в будущем, как сообщала New York Times со ссылкой на высокопоставленного чиновника из США.

В июле агентство Bloomberg, опираясь на источники, указало, что Германия готовит масштабные военные контракты: 8,5 тысячи единиц бронетехники, 20 истребителей Eurofighter и сотни танков Leopard 2, стремясь создать самую мощную армию на континенте.

