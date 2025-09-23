Космическая бомба НАТО: 728 миллионов долларов на новый уровень войны

В Североатлантическом альянсе решили серьезно усилить свои позиции в космосе, направив значительные средства на специализированную программу.

Как сообщило издание Breaking Defense, ссылаясь на начальника штаба Объединенного космического компонентного командования НАТО, полковника Космических сил США Джонатана Уитакера, организация выделила 728 миллионов долларов из общего бюджета именно на развитие этих возможностей.

По информации издания, эти деньги пойдут на совершенствование центра космических операций альянса. Уитакер пояснил, что финансирование поможет оснастить системы для выполнения задач, обеспечить подготовку персонала и предоставить необходимые данные центру, чтобы эффективно управлять и координировать космические миссии в интересах НАТО.

Этот центр функционирует в составе Объединенного космического компонентного командования и базируется на военной базе "Рамштайн" в Германии, как напомнило издание. В беседе с журналистами Уитакер рассказал о разработке новой системы хранения данных под названием AXE (Allied Exchange Environment), которая создана по образцу Единой библиотеки данных Космических сил США.

Он отметил, что AXE следует той же структуре, но представляет собой независимую базу, где командование альянса сможет размещать любую информацию — от сведений о космической обстановке до разведывательных данных и наблюдений. Система адаптирована для работы в условиях повышенной секретности.

Кроме того, Уитакер указал, что база AXE, скорее всего, будет пополняться данными из программы постоянного космического наблюдения Альянса (APSS), в которой участвуют 19 стран, делясь информацией со своих спутников-разведчиков. Ожидается, что эта платформа заработает в полную силу с 1 января 2026 года.

