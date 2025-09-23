Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
В Североатлантическом альянсе решили переложить вину за недавние происшествия с беспилотниками и авиацией на Россию, хотя в Кремле подчеркивают полное отсутствие каких-либо подтверждений причастности Москвы.

Фото: dvidshub.net by Pvt. Randy Wren is licensed under U.S. federal government
Как указано в заявлении на сайте организации после заседания совета, инициированного Эстонией, Россия якобы полностью отвечает за эти события, которые могут привести к обострению конфликта, ошибкам или даже жертвам среди людей. Там добавили, что такие действия необходимо прекратить.

Представители НАТО также объявили о планах укрепить оборонные меры, включая системы противовоздушной защиты, в ответ на инциденты в Польше и Эстонии. Альянс пообещал сохранять жесткую позицию по отношению к России и не отказываться от поддержки Украины.

Между тем, Эстония 19 сентября безосновательно заявила о вторжении в свое воздушное пространство. В Министерстве обороны России пояснили, что три истребителя МиГ-31 в тот день выполняли плановый рейс из Карелии в Калининградскую область.

Полет проходил строго по международным нормам, без нарушения границ, что зафиксировано приборами. Самолеты следовали над нейтральными водами Балтики, не ближе трех километров к острову Вайндло, и не отклонялись от маршрута. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал подобные обвинения пустыми и лишенными оснований.

Премьер-министр Польши Дональд Туск 10 сентября сообщил о перехвате якобы опасных дронов над страной, приписав их российскому происхождению, но без предъявления улик. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен позже упомянула более десятка таких аппаратов. Временный поверенный в делах России в Польше Андрей Ордаш отметил в беседе с РИА Новости, что Варшава не предоставила никаких подтверждений. Российское Минобороны уточнило, что во время удара по украинским военным объектам той ночью цели в Польше не планировались.

Румынские власти ранее сообщили о кратковременном вторжении дрона в их воздушное пространство вечером 20 сентября, отметив отсутствие прямой опасности для жителей. Посла России в Румынии Олега Липаева вызвали в местный МИД 21 сентября из-за этого инцидента, как заявила министр иностранных дел Оана Цою, хотя доказательств происхождения беспилотника так и не предъявили.

До́нальд Франци́шек Туск — польский и европейский государственный и политический деятель. Премьер-министр Польши с 16 ноября 2007 по 22 сентября 2014 года и с 13 декабря 2023 года. Его премьерство является самым длительным в истории республики.

