В Харьковской области продолжается напряженная операция российских войск по освобождению населенных пунктов.
Как рассказали в Министерстве обороны РФ, подразделения группировки "Запад" активно продвигаются в Купянске, выполняя поставленные цели.
По данным ведомства, военные взяли в плотное окружение до 700 украинских солдат, из которых уже ликвидировали 250. Такие действия подчеркивают эффективность тактики российских сил в этом секторе фронта.
