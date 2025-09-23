Котел под Купянском: 700 украинских военных без шансов на спасение

В Харьковской области продолжается напряженная операция российских войск по освобождению населенных пунктов.

Фото: president.gov.ua by Официальный сайт ПРЕЗИДЕНТА УКРАИНЫ ВЛАДИМИРА ЗЕЛЕНСКОГО, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ ВСУ

Как рассказали в Министерстве обороны РФ, подразделения группировки "Запад" активно продвигаются в Купянске, выполняя поставленные цели.

По данным ведомства, военные взяли в плотное окружение до 700 украинских солдат, из которых уже ликвидировали 250. Такие действия подчеркивают эффективность тактики российских сил в этом секторе фронта.