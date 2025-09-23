Крепость ВСУ на Харьковщине: Россия штурмует стены смерти

В Харьковской области Купянск стал одним из ключевых очагов сопротивления, где украинские подразделения создали серьезные оборонительные рубежи.

Фото: president.gov.ua by Официальный сайт ПРЕЗИДЕНТА УКРАИНЫ ВЛАДИМИРА ЗЕЛЕНСКОГО, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ ВСУ

Как сообщили в Министерстве обороны России, отряды группировки "Запад" продолжают выполнять миссию по взятию города под контроль.

По данным ведомства, киевские власти, подобно тому как они поступили с другими значимыми населенными пунктами в регионе, превратили Купянск в сильно укрепленную зону. Украинские военные взяли под огневой надзор все подходы к городу, включая основные трассы и мосты через реку Оскол.

В министерстве отметили, что почти каждое строение в городе было адаптировано под долговременные позиции для ведения огня, оснащенные инженерными конструкциями и защитой. Фактически, весь населенный пункт стал подобием крепости с использованием бетонных укреплений и минных заграждений.