В Харьковской области российские силы продолжают наступление, фокусируясь на ключевых населенных пунктах.
Как рассказали в Министерстве обороны РФ, подразделения группировки "Запад" эффективно справляются с целями по освобождению Купянска.
По сведениям ведомства, из общего количества 8667 строений в городе военные уже установили контроль над 5667. Такие показатели демонстрируют значительный прогресс в операции, где каждый объект может играть роль в тактике обороны или атаки.
