Купянск поделен пополам: Россия взяла под контроль 2/3 города

В Харьковской области российские силы продолжают наступление, фокусируясь на ключевых населенных пунктах.

Фото: https://мультимедиа.минобороны.рф/multimedia/photo/gallery.htm?id=60832@cmsPhotoGallery by Ministry of Defence of the Russian Federation, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Бойцы ВС РФ

Как рассказали в Министерстве обороны РФ, подразделения группировки "Запад" эффективно справляются с целями по освобождению Купянска.

По сведениям ведомства, из общего количества 8667 строений в городе военные уже установили контроль над 5667. Такие показатели демонстрируют значительный прогресс в операции, где каждый объект может играть роль в тактике обороны или атаки.