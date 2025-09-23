Согласно сведениям из Министерства обороны Российской Федерации, освобождаемый город Купянск представляет собой значимый узел для транспорта и логистики.
Он служит административным ядром одноименного района и крупным поселением в регионе. Ведомство отметило, что здесь сходятся несколько путей железных дорог и шоссе, включая станции вроде Купянск-Узловой и Купянск-Сортировочной, а также трассы Т-2109 и Р-07. Эти маршруты обеспечивают доставку ресурсов для всего контингента Вооруженных сил Украины, расположенного на восточной стороне реки Оскол.
Такая роль Купянска делает его критически важным элементом в цепочке обеспечения войск.
Потеря контроля над этим центром может серьезно повлиять на оперативные возможности противника, нарушая привычные каналы поставок. Аналитики подчеркивают, что подобные логистические хабы часто становятся объектами пристального внимания в военных кампаниях, и текущие события вокруг Купянска подтверждают эту тенденцию.
