Перерезанная артерия ВСУ: что значит взятие Купянска для Украины

Согласно сведениям из Министерства обороны Российской Федерации, освобождаемый город Купянск представляет собой значимый узел для транспорта и логистики.

Фото: commons.wikimedia.org by President Of Ukraine, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ всу

Он служит административным ядром одноименного района и крупным поселением в регионе. Ведомство отметило, что здесь сходятся несколько путей железных дорог и шоссе, включая станции вроде Купянск-Узловой и Купянск-Сортировочной, а также трассы Т-2109 и Р-07. Эти маршруты обеспечивают доставку ресурсов для всего контингента Вооруженных сил Украины, расположенного на восточной стороне реки Оскол.

Такая роль Купянска делает его критически важным элементом в цепочке обеспечения войск.

Потеря контроля над этим центром может серьезно повлиять на оперативные возможности противника, нарушая привычные каналы поставок. Аналитики подчеркивают, что подобные логистические хабы часто становятся объектами пристального внимания в военных кампаниях, и текущие события вокруг Купянска подтверждают эту тенденцию.