Купянский капкан: ВСУ потеряли целую армию за месяц

По информации из Министерства обороны Российской Федерации, украинские войска в ходе сражений за удержание Купянска за последний месяц понесли значительный урон.

Ведомство указало, что потери составили более 1800 солдат, а также 36 единиц танковой и другой бронетехники. Кроме того, были уничтожены две установки для запуска реактивных снарядов, а также 137 артиллерийских систем и минометов. Такие цифры подчеркивают интенсивность боев в этом секторе и влияние на общую тактику.