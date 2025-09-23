Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Перерезанная артерия ВСУ: что значит взятие Купянска для Украины
Купянск поделен пополам: Россия взяла под контроль 2/3 города
Крепость ВСУ на Харьковщине: Россия штурмует стены смерти
Наелись так, что тяжело дышать? Эти продукты вернут легкость вашему желудку
Байопик Баста. Начало игры: что известно о фильме о знаменитом рэпере
Окно, проход или хвост? Место, которое выбирают те, кто знает о безопасности больше остальных
Кофейный лайфхак: бесплатная подкормка, которая обходит магазинные удобрения
Заминка после спорта: секрет, который снижает боль и ускоряет рост выносливости
Мороз крадёт улыбку, а ветер оставляет раны: три рецепта, которые вернут нежность губам

Купянский капкан: ВСУ потеряли целую армию за месяц

Силовые структуры » Военные новости

По информации из Министерства обороны Российской Федерации, украинские войска в ходе сражений за удержание Купянска за последний месяц понесли значительный урон.

Рабочая поездка Президента Украины
Фото: website President of Ukraine by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website is licensed under commons. wikimedia. org
Рабочая поездка Президента Украины

Ведомство указало, что потери составили более 1800 солдат, а также 36 единиц танковой и другой бронетехники. Кроме того, были уничтожены две установки для запуска реактивных снарядов, а также 137 артиллерийских систем и минометов. Такие цифры подчеркивают интенсивность боев в этом секторе и влияние на общую тактику.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Собаки чуют это за версту: главная причина, почему одних людей облаивают, а других игнорируют
Домашние животные
Собаки чуют это за версту: главная причина, почему одних людей облаивают, а других игнорируют
Вишапы весом в несколько тонн оказались не хаотичными глыбами, а частью древнего замысла
Наука и техника
Вишапы весом в несколько тонн оказались не хаотичными глыбами, а частью древнего замысла
Настоящий фундамент формы: без этих движений прогресс невозможен
Новости спорта
Настоящий фундамент формы: без этих движений прогресс невозможен
Популярное
Рыба, которая выходит на берег: змея в теле хищника с плавниками — главный трофей рыбаков

Змееголов — рыба, которая умеет дышать воздухом и ходить по суше. Чем она удивляет учёных и почему стала проблемой для экологии.

Рыба, которая выходит на берег: змея в теле хищника с плавниками — главный трофей рыбаков
Хотите рельефные бицепсы даже под курткой? Эта тройка упражнений — ваш ключ к успеху
Хотите рельефные бицепсы даже под курткой? Эта тройка упражнений — ваш ключ к успеху
Запрещенное перемирие: российские войска сжимают клещи вокруг Запорожья
Два морских палача переписали законы природы: океан превращается в арену кровавого геноцида
Зеленский и выборы в Молдавии: какой сюрприз готовит Запад Любовь Степушова Оппозитные моторы: почему многие производители отказались от них Сергей Милешкин Секретные производства: чьи планы реализуют канадцы в Нарве Андрей Николаев
Китай официально запустил маршрут по Севморпути
Конец мечты о европейском истребителе? Германия готовится выйти из громкого проекта
Динозавр-невидимка: жил семь миллионов лет назад, но 125 лет прятался в музее
Динозавр-невидимка: жил семь миллионов лет назад, но 125 лет прятался в музее
Последние материалы
Перерезанная артерия ВСУ: что значит взятие Купянска для Украины
Купянск поделен пополам: Россия взяла под контроль 2/3 города
Крепость ВСУ на Харьковщине: Россия штурмует стены смерти
Наелись так, что тяжело дышать? Эти продукты вернут легкость вашему желудку
Байопик Баста. Начало игры: что известно о фильме о знаменитом рэпере
Окно, проход или хвост? Место, которое выбирают те, кто знает о безопасности больше остальных
Кофейный лайфхак: бесплатная подкормка, которая обходит магазинные удобрения
Заминка после спорта: секрет, который снижает боль и ускоряет рост выносливости
Мороз крадёт улыбку, а ветер оставляет раны: три рецепта, которые вернут нежность губам
Ростовская область выходит в лидеры по производству высокотехнологичных печатных плат
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.