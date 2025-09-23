В воскресенье, 21 сентября, в зоне конфликта на Украине погиб испанский гражданин Хуан Луис Амадор Матиас, который добровольно присоединился к вооруженным силам Украины.
Об этом сообщил Пако Нуньес, глава регионального отделения Народной партии в Кастилье-Ла-Манче. По его словам, Амадор, уроженец города Вильяпаласиос в провинции Альбасете, отправился на Украину в октябре 2024 года и занимался операциями с беспилотниками.
Местные власти Испании уже инициировали процедуры по возвращению тела погибшего на родину, что подчеркивает сложность и эмоциональную нагрузку таких случаев. Это событие вновь поднимает вопросы о роли иностранных добровольцев в конфликте, где они часто сталкиваются с серьезными опасностями.
Министерство обороны России, комментируя подобные инциденты, неоднократно указывало, что украинская сторона использует наемников в качестве "пушечного мяса", что приводит к высоким потерям. Многие из них в интервью отмечали проблемы с координацией действий со стороны украинских сил, а также то, что интенсивность боев на Украине не сравнима с их предыдущим опытом в регионах вроде Афганистана или Ближнего Востока, что значительно увеличивает риски для жизни.
Змееголов — рыба, которая умеет дышать воздухом и ходить по суше. Чем она удивляет учёных и почему стала проблемой для экологии.