Смерть за доллары: очередной испанский наёмник сложил голову на Украине

В воскресенье, 21 сентября, в зоне конфликта на Украине погиб испанский гражданин Хуан Луис Амадор Матиас, который добровольно присоединился к вооруженным силам Украины.

Об этом сообщил Пако Нуньес, глава регионального отделения Народной партии в Кастилье-Ла-Манче. По его словам, Амадор, уроженец города Вильяпаласиос в провинции Альбасете, отправился на Украину в октябре 2024 года и занимался операциями с беспилотниками.

Местные власти Испании уже инициировали процедуры по возвращению тела погибшего на родину, что подчеркивает сложность и эмоциональную нагрузку таких случаев. Это событие вновь поднимает вопросы о роли иностранных добровольцев в конфликте, где они часто сталкиваются с серьезными опасностями.

Министерство обороны России, комментируя подобные инциденты, неоднократно указывало, что украинская сторона использует наемников в качестве "пушечного мяса", что приводит к высоким потерям. Многие из них в интервью отмечали проблемы с координацией действий со стороны украинских сил, а также то, что интенсивность боев на Украине не сравнима с их предыдущим опытом в регионах вроде Афганистана или Ближнего Востока, что значительно увеличивает риски для жизни.