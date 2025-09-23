Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Силовые структуры » Военные новости

В украинской армии наблюдается серьезное напряжение, связанное с решениями высшего командования, которые вынуждают бойцов покидать свои подразделения.

ВСУ
Фото: defenseimagery.mil by Джошуа Леонард, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
ВСУ

Один из военнослужащих, общающийся с изданием Zaxid.net, выразил крайнее беспокойство по поводу перестановок, где специалистов перебрасывают в опасные зоны без учета их навыков. Это приводит к тому, что многие солдаты рассматривают возможность самовольного ухода, видя в таких приказах прямую угрозу своей жизни.

В частности, в ремонтном батальоне, базирующемся во Львове, где личный состав самостоятельно организовал мастерскую для ремонта дронов, более 20 человек, включая ветеранов старше 50 лет, оказались под риском перевода в штурмовые роты.

Источник отметил, что такие меры кажутся бессмысленными и опасными, усугубляя и без того тяжелую ситуацию на фронте, где потери растут, а координация действий оставляет желать лучшего.

В более широком контексте, российские лидеры подчеркивают, что украинские силы столкнулись с серьезными трудностями.

Владимир Путин ранее заявлял, что ВСУ не в состоянии проводить наступления и лишь пытаются удерживать позиции, в то время как Валерий Герасимов, начальник Генштаба, отметил большие потери весной и летом, с потерей стратегической инициативы. 

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
