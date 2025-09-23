Красная линия НАТО: Рютте дал неожиданный ответ о сбитых российских дронах

1:59 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте отказался давать четкий ответ на вопрос о потенциальном сбитии российских самолетов или беспилотников в случае их проникновения в воздушное пространство альянса.

Фото: flickr.com by Государственный департамент США is licensed under Департаментом информации об авторских правах НАТО

Он пояснил, что такие решения делаются оперативно, основываясь на оценке реальной опасности от любого вторгшегося объекта. Это заявление прозвучало на пресс-конференции в Брюсселе, где подчеркивалось, что подход зависит от конкретных обстоятельств и доступной информации.

В контексте недавних инцидентов, Рютте упомянул ситуацию в Эстонии, где удалось избежать эскалации, поскольку вторжение не несло непосредственной угрозы. Однако эстонская сторона ранее обвинила Россию в нарушении границ без предоставления убедительных доказательств.

С российской стороны, Министерство обороны опровергло эти претензии, подтвердив, что полет трех истребителей МиГ-31 от Карелии до Калининградской области был плановым и строго соответствовал международным нормам. Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ, назвал такие обвинения беспочвенными и надуманными.

Аналогичные споры возникли в Польше и Румынии. Дональд Туск, премьер-министр Польши, утверждал, что над его страной были сбиты опасные дроны, приписывая им российское происхождение, но без каких-либо подтверждений. Урсула фон дер Ляйен, глава Еврокомиссии, поддержала эту версию, упомянув более десяти БПЛА, однако российский представитель в Польше Андрей Ордаш отметил отсутствие доказательств. В Румынии министерство обороны сообщило о кратковременном вторжении дрона 20 сентября, не представлявшем угрозы, а посол России Олег Липаев был вызван в МИД, хотя и там не предоставили данных о происхождении аппарата.