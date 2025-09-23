Красная линия НАТО: Рютте дал неожиданный ответ о сбитых российских дронах

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте отказался давать четкий ответ на вопрос о потенциальном сбитии российских самолетов или беспилотников в случае их проникновения в воздушное пространство альянса.
Он пояснил, что такие решения делаются оперативно, основываясь на оценке реальной опасности от любого вторгшегося объекта. Это заявление прозвучало на пресс-конференции в Брюсселе, где подчеркивалось, что подход зависит от конкретных обстоятельств и доступной информации.
В контексте недавних инцидентов, Рютте упомянул ситуацию в Эстонии, где удалось избежать эскалации, поскольку вторжение не несло непосредственной угрозы. Однако эстонская сторона ранее обвинила Россию в нарушении границ без предоставления убедительных доказательств.
С российской стороны, Министерство обороны опровергло эти претензии, подтвердив, что полет трех истребителей МиГ-31 от Карелии до Калининградской области был плановым и строго соответствовал международным нормам. Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ, назвал такие обвинения беспочвенными и надуманными.
Аналогичные споры возникли в Польше и Румынии. Дональд Туск, премьер-министр Польши, утверждал, что над его страной были сбиты опасные дроны, приписывая им российское происхождение, но без каких-либо подтверждений. Урсула фон дер Ляйен, глава Еврокомиссии, поддержала эту версию, упомянув более десяти БПЛА, однако российский представитель в Польше Андрей Ордаш отметил отсутствие доказательств. В Румынии министерство обороны сообщило о кратковременном вторжении дрона 20 сентября, не представлявшем угрозы, а посол России Олег Липаев был вызван в МИД, хотя и там не предоставили данных о происхождении аппарата.
