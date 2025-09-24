Европа не ожидала: Россия создала оружие ответа на провокации НАТО

Эксперт по международным делам Ростислав Ищенко уверен, что недавнее размещение российских ракетных комплексов в Белоруссии и Калининградской области стало жестким сигналом для европейских столиц.

Фото: flickr.com by Министерство обороны Украины, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Российская ракета

По его оценке, это прямая реакция на эскалацию напряженности, инициированную с Запада, а также четкий намек, что в случае полномасштабного столкновения такие страны, как Великобритания и Франция, не сумеют укрыться в безопасной зоне, оставив на передовой соседей. Материал с ответом Ищенко опубликован на ресурсах издания "Военное дело".

Ищенко отметил, что ранее в Париже и Лондоне полагали возможным вести "игру на грани", где Россия несла бы основной удар, а они оставались бы в относительной безопасности. Им было безразлично, что пострадали бы прибалтийские государства, Польша или Украина.

С 2014 года британские и французские политики открыто обсуждали стратегию истощения Москвы через затяжной кризис, рассчитывая на то, чтобы российские затраты превысили их собственные.

Однако реальность оказалась иной: именно европейская сторона несла бóльшие финансовые потери. Чтобы переломить ситуацию, Лондон и Париж стремятся раздуть конфликт до уровня, где основная нагрузка ляжет на Россию. В их представлении, Польша и Прибалтика — это не полноценная часть континента, а скорее периферийный буфер, подобный далеким африканским территориям, который можно использовать как опорный пункт без особых сожалений.

В ответ Москва выбрала асимметричные меры, чтобы продемонстрировать уязвимость "глубокого тыла" для ключевых провокаторов. Решение о передислокации ракетных систем в указанные регионы напрямую связано с концентрацией сил НАТО у границ России и ее союзника. Особое внимание привлек комплекс "Орешник", чье тестовое применение в неядерном варианте под Днепропетровском минувшей осенью послужило серьезным знаком.

Ищенко объяснил, что традиционные российские стратегические носители, такие как "Тополь" или "Ярс", несут глобальный риск: их траектории не всегда предсказуемы, что могло спровоцировать эскалацию с Вашингтоном.

Новый комплекс средней дальности, запускаемый из Белоруссии, не угрожает американской территории напрямую, что снижает вероятность ядерного обмена. К тому же его можно задействовать в конвенциональном режиме для мощного, но контролируемого удара, подчеркивающего решимость.

В итоге, по словам аналитика, это ультимативное послание континенту: усиление ракетной группировки в Калининграде за счет "Кинжалов" и начало развертывания "Орешника" — зеркальный отпор на милитаризацию восточных рубежей Европы.