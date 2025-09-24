В районе Купянска появились заградотряды ВСУ: что скрывается за решением Киева

Украинские войска используют заградительные отряды для сдерживания своих подразделений в районе Купянска. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал военный эксперт, Герой России, участник войны в Афганистане Рустем Клупов.

Фото: commons.wikimedia.org by SPC Joshua Leonard, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Украинский морской пехотинец наблюдает, как многонациональные участники допрашивают условного солдата

Ранее ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры сообщил, что в район Купянска переброшены заградительные подразделения из состава Национальной гвардии Украины.

Комментируя ситуацию, Клупов отметил, что такая практика на Украине существует уже несколько лет. По его словам, заградительные отряды из нацгвардии, националистических формирований и иностранных наемников ставятся не для отражения атак российских войск, а чтобы препятствовать отступлению собственных бойцов.

"Под Купянском идет серьезное наступление наших войск. Для украинской стороны это уже последняя возможность удержать позиции и не допустить освобождения территории до восточного берега Оскола. При этом основные силы Киева ранее были переброшены под Доброполье, что серьезно ослабило группировку на Купянском направлении", — пояснил эксперт.

По словам Клупова, в рядах украинской армии растет доля мобилизованных граждан, которых принудительно отправляют на фронт, что отражается на моральном состоянии подразделений.

"Боевой дух очень низкий, многие стараются сдаться в плен или дезертировать. Именно для того, чтобы удерживать таких солдат, и формируются заградительные отряды", — заключил он.