Купянск в огне: Россия взяла под прицел главный узел обороны ВСУ

Оперативные кадры, распространенные в сети, запечатлели, как подразделения группировки "Запад" Вооруженных сил России наносят точечные удары по позициям оппонента в окрестностях Купянска.

Фото: commons.wikimedia.org by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Рабочая поездка Президента Украины в Харьковскую область

Используя беспилотные аппараты, бойцы вывели из строя укрепленные точки, легковые машины и орудийные установки, расположенные на подступах к городу. Такие действия подчеркивают растущую эффективность российских сил в этом секторе.

Как отметило российское военное ведомство 23 сентября, войска "Запад" уверенно продвигаются к полному взятию под контроль Купянска — ключевого узла для логистики украинских формирований на правом берегу реки Оскол. Захват этого пункта открывает перспективы для дальнейшего маневра в Харьковской области, включая продвижение в сторону Изюма и Чугуева.

Стратегическая ценность операции выходит за локальные рамки: контроль над районом позволит скоординировать усилия с действиями группировки "Север", обеспечивая подход к Волчанску с южного направления. Это может радикально изменить динамику боевых действий на северо-востоке, усиливая давление на противника.