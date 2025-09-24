26 стран НАТО на пороге войны: что Европа готовит Украине

1:49 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Президент Финляндии Александр Стубб сообщил, что военная сторона пакета мер по обеспечению стабильности для Киева близка к завершению, и в ней ключевая роль отведена самим украинским силам.

Фото: commons.wikimedia.org by Олаф Косинский, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Александр Стубб

В беседе с Bloomberg он подчеркнул, что теперь акцент сместится на дипломатический аспект таких договоренностей, которые вступят в силу лишь по окончании активных боевых действий.

По оценке Стубба, основная нагрузка по защите ляжет на плечи украинских военнослужащих, при этом континентальные партнеры окажут необходимую помощь, а Вашингтон присоединится в роли союзника.

Такой подход, по его словам, позволит создать устойчивый механизм без излишней зависимости от внешних игроков.

Ранее в разговоре с Guardian финский глава прямо обозначил, что европейские инициативы игнорируют позицию Москвы при формировании защитных обязательств для Киева, и выразил уверенность в способности Старого Света справиться с возможным обострением ситуации на поле боя.

Недавно в столице Франции прошла сессия "коалиции заинтересованных сторон" под руководством британского премьера Кира Стармера и хозяина Елисейского дворца Эммануэля Макрона. Итоги встречи подвел французский лидер, отметив согласие двадцати шести государств на дислокацию миротворческих подразделений в украинских пределах сразу после перемирия.

В российском внешнеполитическом ведомстве отреагировали жестко: любое присутствие контингентов из стран НАТО на территории Украины неприемлемо и чревато взрывным ростом напряженности. Подобные идеи из Лондона и других европейских столиц там расценили как прямой подрыв шансов на деэскалацию.